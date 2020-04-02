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كورونا يضرب وزير صحة إسرائيل وزوجته

يخضعان للعزل وسيتم عزل مَن تعامل معهما

قالت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس: إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته، بفيروس كورونا، وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعًا للإرشادات.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة في بيان: "ليتزمان وزوجته في حالة جيدة.. سيتم إجراء تقصٍّ وبائي، وسترسل طلبات عزل للأشخاص الذين تعاملوا معه هو وزوجته في الأسبوعين الأخيرين".

وكان الوزير البالغ من العمر 71 عامًا وهو حليف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد ظهر مرارًا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

لكن "ليتزمان" قلّص ظهوره في الأسابيع الأخيرة، وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلًا منه.

من جهته، أجرى نتنياهو فحصًا طبيًّا بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا؛ لكن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت سلبية. وخضع نتنياهو (70 عامًا) لعزل ذاتي حتى وقت متأخر أمس الأربعاء؛ لكن لم يتضح إن كان قد عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة أم لا.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا يضرب وزير صحة إسرائيل وزوجته
سبق

قالت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس: إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته، بفيروس كورونا، وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعًا للإرشادات.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة في بيان: "ليتزمان وزوجته في حالة جيدة.. سيتم إجراء تقصٍّ وبائي، وسترسل طلبات عزل للأشخاص الذين تعاملوا معه هو وزوجته في الأسبوعين الأخيرين".

وكان الوزير البالغ من العمر 71 عامًا وهو حليف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد ظهر مرارًا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

لكن "ليتزمان" قلّص ظهوره في الأسابيع الأخيرة، وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلًا منه.

من جهته، أجرى نتنياهو فحصًا طبيًّا بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا؛ لكن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت سلبية. وخضع نتنياهو (70 عامًا) لعزل ذاتي حتى وقت متأخر أمس الأربعاء؛ لكن لم يتضح إن كان قد عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة أم لا.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:59 AM

كورونا يضرب وزير صحة إسرائيل وزوجته

يخضعان للعزل وسيتم عزل مَن تعامل معهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس: إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته، بفيروس كورونا، وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعًا للإرشادات.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة في بيان: "ليتزمان وزوجته في حالة جيدة.. سيتم إجراء تقصٍّ وبائي، وسترسل طلبات عزل للأشخاص الذين تعاملوا معه هو وزوجته في الأسبوعين الأخيرين".

وكان الوزير البالغ من العمر 71 عامًا وهو حليف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد ظهر مرارًا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

لكن "ليتزمان" قلّص ظهوره في الأسابيع الأخيرة، وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلًا منه.

من جهته، أجرى نتنياهو فحصًا طبيًّا بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا؛ لكن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت سلبية. وخضع نتنياهو (70 عامًا) لعزل ذاتي حتى وقت متأخر أمس الأربعاء؛ لكن لم يتضح إن كان قد عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة أم لا.

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