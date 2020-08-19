"تعليم عسير" ينظم الملتقى الافتراضي الأول للتعليم عن بُعد

بعنوان "التعليم عن بعد تواصل فعال وممارسات تعليمية مجودة"

تنظم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات، الملتقى الافتراضي الأول للتعليم عن بعد، تحت شعار "التعليم عن بعد تواصل فعال وممارسات تعليمية مجودة"، وذلك خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من شهر محرم المقبل.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الملتقى يتضمن عددًا من المحاور من أبرزها مهارات التعلم عن بعد، وتقديم استشارات تربوية وتقنية؛ بهدف دعم الجهود الرامية إلى تقليل الفاقد التعليمي ودعم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور في تلك المرحلة.