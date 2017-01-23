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سكان "الغريف" بالخرمة يطالبون بالدوام المسائي لمركزهم الصحي

بسبب معاناتهم بعد إغلاقه عصرًا وقطع مسافات طويلة لمراجعة مستشفى الخرمة

طالب سكان مركز الغريف جنوب محافظة الخرمة، الشؤون الصحية بالطائف، بتفعيل الدوام المسائي بمركزهم الصحي حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل؛ لمعاناتهم الكبيرة بعد إغلاقه عصرًا وقطع مسافات طويلة لمراجعة مستشفى الخرمة.

وقال الأهالي: إنهم بعد نهاية دوام المركز الصحي بالغريف يضطرون لمراجعة طوارئ مستشفى الخرمة العام وقطع 90 كلم (ذهابًا وايابًا) عند الحالات الطارئة ولأخذ الأكسجين والمضادات ومتابعة السكر وقياس الضغط.

وناشد السكان الشؤون الصحية بالطائف بافتتاح قسم طوارئ بمركز الغريف يلبي احتياج أكثر من 10 آلاف نسمة، بالإضافة لتفعيل الدوام المسائي بالمركز الصحي، أُسوة ببعض المراكز الصحية بالخرمة وتربة ورنية والطائف، وحتى تتوفر الخدمة الطبية المناسبة والعاجلة للجميع دون عناء على المرضى.

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سكان "الغريف" بالخرمة يطالبون بالدوام المسائي لمركزهم الصحي
سبق

طالب سكان مركز الغريف جنوب محافظة الخرمة، الشؤون الصحية بالطائف، بتفعيل الدوام المسائي بمركزهم الصحي حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل؛ لمعاناتهم الكبيرة بعد إغلاقه عصرًا وقطع مسافات طويلة لمراجعة مستشفى الخرمة.

وقال الأهالي: إنهم بعد نهاية دوام المركز الصحي بالغريف يضطرون لمراجعة طوارئ مستشفى الخرمة العام وقطع 90 كلم (ذهابًا وايابًا) عند الحالات الطارئة ولأخذ الأكسجين والمضادات ومتابعة السكر وقياس الضغط.

وناشد السكان الشؤون الصحية بالطائف بافتتاح قسم طوارئ بمركز الغريف يلبي احتياج أكثر من 10 آلاف نسمة، بالإضافة لتفعيل الدوام المسائي بالمركز الصحي، أُسوة ببعض المراكز الصحية بالخرمة وتربة ورنية والطائف، وحتى تتوفر الخدمة الطبية المناسبة والعاجلة للجميع دون عناء على المرضى.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
07:39 PM

سكان "الغريف" بالخرمة يطالبون بالدوام المسائي لمركزهم الصحي

بسبب معاناتهم بعد إغلاقه عصرًا وقطع مسافات طويلة لمراجعة مستشفى الخرمة

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محمد الزامل - الخرمة
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1,618

طالب سكان مركز الغريف جنوب محافظة الخرمة، الشؤون الصحية بالطائف، بتفعيل الدوام المسائي بمركزهم الصحي حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل؛ لمعاناتهم الكبيرة بعد إغلاقه عصرًا وقطع مسافات طويلة لمراجعة مستشفى الخرمة.

وقال الأهالي: إنهم بعد نهاية دوام المركز الصحي بالغريف يضطرون لمراجعة طوارئ مستشفى الخرمة العام وقطع 90 كلم (ذهابًا وايابًا) عند الحالات الطارئة ولأخذ الأكسجين والمضادات ومتابعة السكر وقياس الضغط.

وناشد السكان الشؤون الصحية بالطائف بافتتاح قسم طوارئ بمركز الغريف يلبي احتياج أكثر من 10 آلاف نسمة، بالإضافة لتفعيل الدوام المسائي بالمركز الصحي، أُسوة ببعض المراكز الصحية بالخرمة وتربة ورنية والطائف، وحتى تتوفر الخدمة الطبية المناسبة والعاجلة للجميع دون عناء على المرضى.

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