النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد التنازل في الحق الخاص

صدور الأحكام النهائية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي: السجن لمدد 124 سنة

اتفاقية تعاون للاستفادة من تجارب تقنيات الزراعة باستخدام مياه البحر

وقّعها البرنامج الوطني للثروة السمكية مع "الوطنية للاستزراع المائي "

برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وقَّع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، اتفاقية تعاون مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي؛ وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، واستغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الزراعي.

وقَّع المذكرة كلٌّ من الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، ورئيس مجلس إدارة شركة مزارع الشرق للاستزراع المائي المهندس ناصر المنصور.

وصرح الدكتور علي الشيخي أن الاتفاقية تستهدف دعم صناعة الإنتاج الغذائي الزراعي، وتعزيز التنمية الزراعية في المناطق الساحلية، والاعتماد على مياه البحر في الزراعة بشكل كلي، إضافة إلى الاعتماد على البحر في تبريد البيوت المحمية، وتشغيل كامل النظام من خلال الطاقة الشمسية. ذلك ما يعزز جهود الوزارة في المحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير الطاقة.

وأوضح "الشيخي" أنه نظراً لوجود الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، ومن أهمها توفر المياه التي يُمكن أن تُعيق تطور هذا القطاع الحيوي، كان لا بد من مواجهة تلك التحديات بحلول مُبتكرة وغير تقليدية، تضمن الاستدامة الإنتاجية والبيئية في آنٍ واحد.

وأشار "الشيخى" إلى أن من أبرز تلك الحلول استخدام مياه البحر في أنظمة الزراعة الثلاثة، وهي: الزراعة التقليدية المحمية، والزراعة المائية بتقنية الأكوابونيك، والزراعة التكاملية بتقنية الهيدروبونيك. مؤكداً أن تلك الحلول أثبتت التجارب المبدئية نجاحها في المملكة، حيث تم إنتاج الورقيات والثمريات، ونوعين من الأسماك (البرمندي والبلطي)، وهو ما جعل المملكة أول دولة تنجح في ذلك.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتفاقية تعاون للاستفادة من تجارب تقنيات الزراعة باستخدام مياه البحر
سبق

برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وقَّع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، اتفاقية تعاون مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي؛ وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، واستغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الزراعي.

وقَّع المذكرة كلٌّ من الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، ورئيس مجلس إدارة شركة مزارع الشرق للاستزراع المائي المهندس ناصر المنصور.

وصرح الدكتور علي الشيخي أن الاتفاقية تستهدف دعم صناعة الإنتاج الغذائي الزراعي، وتعزيز التنمية الزراعية في المناطق الساحلية، والاعتماد على مياه البحر في الزراعة بشكل كلي، إضافة إلى الاعتماد على البحر في تبريد البيوت المحمية، وتشغيل كامل النظام من خلال الطاقة الشمسية. ذلك ما يعزز جهود الوزارة في المحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير الطاقة.

وأوضح "الشيخي" أنه نظراً لوجود الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، ومن أهمها توفر المياه التي يُمكن أن تُعيق تطور هذا القطاع الحيوي، كان لا بد من مواجهة تلك التحديات بحلول مُبتكرة وغير تقليدية، تضمن الاستدامة الإنتاجية والبيئية في آنٍ واحد.

وأشار "الشيخى" إلى أن من أبرز تلك الحلول استخدام مياه البحر في أنظمة الزراعة الثلاثة، وهي: الزراعة التقليدية المحمية، والزراعة المائية بتقنية الأكوابونيك، والزراعة التكاملية بتقنية الهيدروبونيك. مؤكداً أن تلك الحلول أثبتت التجارب المبدئية نجاحها في المملكة، حيث تم إنتاج الورقيات والثمريات، ونوعين من الأسماك (البرمندي والبلطي)، وهو ما جعل المملكة أول دولة تنجح في ذلك.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
05:18 PM

اتفاقية تعاون للاستفادة من تجارب تقنيات الزراعة باستخدام مياه البحر

وقّعها البرنامج الوطني للثروة السمكية مع "الوطنية للاستزراع المائي "

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
75

برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وقَّع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، اتفاقية تعاون مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي؛ وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، واستغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الزراعي.

وقَّع المذكرة كلٌّ من الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، ورئيس مجلس إدارة شركة مزارع الشرق للاستزراع المائي المهندس ناصر المنصور.

وصرح الدكتور علي الشيخي أن الاتفاقية تستهدف دعم صناعة الإنتاج الغذائي الزراعي، وتعزيز التنمية الزراعية في المناطق الساحلية، والاعتماد على مياه البحر في الزراعة بشكل كلي، إضافة إلى الاعتماد على البحر في تبريد البيوت المحمية، وتشغيل كامل النظام من خلال الطاقة الشمسية. ذلك ما يعزز جهود الوزارة في المحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير الطاقة.

وأوضح "الشيخي" أنه نظراً لوجود الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، ومن أهمها توفر المياه التي يُمكن أن تُعيق تطور هذا القطاع الحيوي، كان لا بد من مواجهة تلك التحديات بحلول مُبتكرة وغير تقليدية، تضمن الاستدامة الإنتاجية والبيئية في آنٍ واحد.

وأشار "الشيخى" إلى أن من أبرز تلك الحلول استخدام مياه البحر في أنظمة الزراعة الثلاثة، وهي: الزراعة التقليدية المحمية، والزراعة المائية بتقنية الأكوابونيك، والزراعة التكاملية بتقنية الهيدروبونيك. مؤكداً أن تلك الحلول أثبتت التجارب المبدئية نجاحها في المملكة، حيث تم إنتاج الورقيات والثمريات، ونوعين من الأسماك (البرمندي والبلطي)، وهو ما جعل المملكة أول دولة تنجح في ذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,764
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,282
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,342

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة