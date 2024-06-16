الأردن تسجِّل 18 إصابة جديدة بـ"كورونا"

فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 673 حالة

سجَّلت الأردن 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 979 إصابة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الحالات توزعت على 13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، وثلاث حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، اثنين أردنيَّين وواحد أجنبي، وحالتَين يتم الاستقصاء عن سبب إصابتهما حاليًا. مبينة في الوقت نفسه تسجيل 10 حالات شفاء لمصابين بالفيروس؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 673 حالة.