وزير الطاقة: موقفنا ثابت في منع إيران من حيازة السلاح النووي
خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ألقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ بكلمة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وزير الطاقة في كلمته: نؤكّد موقفنا الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
وأضاف: المملكة تجدّد دعمها للوكالة من أجل تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية.
وزير الطاقة: موقفنا ثابت في منع إيران من حيازة السلاح النووي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-20
ألقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ بكلمة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وزير الطاقة في كلمته: نؤكّد موقفنا الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
وأضاف: المملكة تجدّد دعمها للوكالة من أجل تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
01:43 PM
وزير الطاقة: موقفنا ثابت في منع إيران من حيازة السلاح النووي
خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ألقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ بكلمة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وزير الطاقة في كلمته: نؤكّد موقفنا الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
وأضاف: المملكة تجدّد دعمها للوكالة من أجل تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية.