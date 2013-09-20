وأضاف: المملكة تجدّد دعمها للوكالة من أجل تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية.

وقال وزير الطاقة في كلمته: نؤكّد موقفنا الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

ألقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ بكلمة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وزير الطاقة: موقفنا ثابت في منع إيران من حيازة السلاح النووي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-20 ألقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ بكلمة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الطاقة في كلمته: نؤكّد موقفنا الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وأضاف: المملكة تجدّد دعمها للوكالة من أجل تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 01:43 PM

وزير الطاقة: موقفنا ثابت في منع إيران من حيازة السلاح النووي خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية





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ألقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ بكلمة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال وزير الطاقة في كلمته: نؤكّد موقفنا الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وأضاف: المملكة تجدّد دعمها للوكالة من أجل تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية.