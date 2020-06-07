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"ابن لبدة": تحويل فرع "التقنية" إلى "كلية" يُسهم في تأهيل شباب الداير لتحقيق "رؤية 2030"

وصف القرار بأنه "رافد مهم للعملية التعليمية بالمحافظات الجبلية"

صدر اليوم قرار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتحويل فرع الكلية التقنية للبنين في محافظة ‎الداير، إلى كلية تقنية مستقلة، والتي تفتح أبوابها للمتدربين مطلع العام التدريبي 1442هـ؛ نظرًا لحجم الإقبال على برامج التدريب التقني، وسعيًا لزيادة الطاقة الاستيعابية.

من جانب آخر، أكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن قرار تحويل فرع الكلية التقنية بالداير إلى كلية مستقلة، سيُسهم في تأهيل شباب المحافظات الجبلية والداير خصوصًا إلى سوق العمل بشكل مهني، في ضوء ما تتطلبه مخرجات أهداف وخطط التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار "ابن لبدة" إلى أن القرار سيُسهم في تهيئة شباب المحافظة للعمل ولتحقيق رؤية الوطن 2030، وهم يتسلحون بالتدريب المهني والتقني اللازم، منوهًا بالدور الكبير الذي تؤديه المؤسسة، ممثلة في فروعها المنتشرة في المناطق والمحافظات، ومنها الداير.

وقال "ابن لبدة": "هذا القرار الموفق، يعد رافدًا مهمًا للحركة العلمية في المحافظة وجبالها، وسيمنح الشباب في محافظة الداير وما جاورها فرصًا أكثر؛ للحصول على التدريب التقني والمهني، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية".

واختتم "ابن لبدة" حديثه متوجهًا بالشكر الجزيل لأمير منطقة جازان ونائبه على ما يوليانه شباب المنطقة ومحافظة الداير على وجه الخصوص من عناية واهتمام، كما توجه بالشكر لمسؤولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله لهم العون وللشباب دوام التوفيق.

وكان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، كشف اليوم، عن تحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات تقنية مستقلة، بمختلف مناطق المملكة، بعد أن حققت معايير التحويل، والبدء في استقبال المتدربين مطلع العام التدريبي الجديد 1442 هـ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة، لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز الإمكانات البشريّة، وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ابن لبدة": تحويل فرع "التقنية" إلى "كلية" يُسهم في تأهيل شباب الداير لتحقيق "رؤية 2030"
سبق

صدر اليوم قرار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتحويل فرع الكلية التقنية للبنين في محافظة ‎الداير، إلى كلية تقنية مستقلة، والتي تفتح أبوابها للمتدربين مطلع العام التدريبي 1442هـ؛ نظرًا لحجم الإقبال على برامج التدريب التقني، وسعيًا لزيادة الطاقة الاستيعابية.

من جانب آخر، أكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن قرار تحويل فرع الكلية التقنية بالداير إلى كلية مستقلة، سيُسهم في تأهيل شباب المحافظات الجبلية والداير خصوصًا إلى سوق العمل بشكل مهني، في ضوء ما تتطلبه مخرجات أهداف وخطط التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار "ابن لبدة" إلى أن القرار سيُسهم في تهيئة شباب المحافظة للعمل ولتحقيق رؤية الوطن 2030، وهم يتسلحون بالتدريب المهني والتقني اللازم، منوهًا بالدور الكبير الذي تؤديه المؤسسة، ممثلة في فروعها المنتشرة في المناطق والمحافظات، ومنها الداير.

وقال "ابن لبدة": "هذا القرار الموفق، يعد رافدًا مهمًا للحركة العلمية في المحافظة وجبالها، وسيمنح الشباب في محافظة الداير وما جاورها فرصًا أكثر؛ للحصول على التدريب التقني والمهني، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية".

واختتم "ابن لبدة" حديثه متوجهًا بالشكر الجزيل لأمير منطقة جازان ونائبه على ما يوليانه شباب المنطقة ومحافظة الداير على وجه الخصوص من عناية واهتمام، كما توجه بالشكر لمسؤولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله لهم العون وللشباب دوام التوفيق.

وكان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، كشف اليوم، عن تحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات تقنية مستقلة، بمختلف مناطق المملكة، بعد أن حققت معايير التحويل، والبدء في استقبال المتدربين مطلع العام التدريبي الجديد 1442 هـ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة، لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز الإمكانات البشريّة، وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
11:46 PM

"ابن لبدة": تحويل فرع "التقنية" إلى "كلية" يُسهم في تأهيل شباب الداير لتحقيق "رؤية 2030"

وصف القرار بأنه "رافد مهم للعملية التعليمية بالمحافظات الجبلية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدر اليوم قرار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتحويل فرع الكلية التقنية للبنين في محافظة ‎الداير، إلى كلية تقنية مستقلة، والتي تفتح أبوابها للمتدربين مطلع العام التدريبي 1442هـ؛ نظرًا لحجم الإقبال على برامج التدريب التقني، وسعيًا لزيادة الطاقة الاستيعابية.

من جانب آخر، أكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن قرار تحويل فرع الكلية التقنية بالداير إلى كلية مستقلة، سيُسهم في تأهيل شباب المحافظات الجبلية والداير خصوصًا إلى سوق العمل بشكل مهني، في ضوء ما تتطلبه مخرجات أهداف وخطط التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار "ابن لبدة" إلى أن القرار سيُسهم في تهيئة شباب المحافظة للعمل ولتحقيق رؤية الوطن 2030، وهم يتسلحون بالتدريب المهني والتقني اللازم، منوهًا بالدور الكبير الذي تؤديه المؤسسة، ممثلة في فروعها المنتشرة في المناطق والمحافظات، ومنها الداير.

وقال "ابن لبدة": "هذا القرار الموفق، يعد رافدًا مهمًا للحركة العلمية في المحافظة وجبالها، وسيمنح الشباب في محافظة الداير وما جاورها فرصًا أكثر؛ للحصول على التدريب التقني والمهني، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية".

واختتم "ابن لبدة" حديثه متوجهًا بالشكر الجزيل لأمير منطقة جازان ونائبه على ما يوليانه شباب المنطقة ومحافظة الداير على وجه الخصوص من عناية واهتمام، كما توجه بالشكر لمسؤولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله لهم العون وللشباب دوام التوفيق.

وكان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، كشف اليوم، عن تحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات تقنية مستقلة، بمختلف مناطق المملكة، بعد أن حققت معايير التحويل، والبدء في استقبال المتدربين مطلع العام التدريبي الجديد 1442 هـ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة، لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز الإمكانات البشريّة، وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية.

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