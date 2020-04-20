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"متحدث التأمينات" يعلن موعد استحقاق دعم السعوديين في القطاع الخاص

أكد الحرص على تقديم الدعم في حال عدم دفع الأجر بسبب فيروس "كورونا"

كشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، أن الاستحقاق لدعم السعوديين يكون ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تقدم فيه المشترك بطلب التعويض.

وقال المتحدث عبر المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الاثنين: في حال تأخر المنشأة عن التقدم بطلب الدعم عن 20 أبريل سيتم تعويضها عن شهر مايو في الشهر الذي يليه يونيو.

وأضاف: دور المؤسسة هو ضمان استمرار الدخل والوظيفة لمن توقف دخله بحكم عدم قدرة صاحب العمل على دفع الأجر بسبب فيروس "كورونا".

وأردف: أي منشأة تثبت تضررها تستحق الدعم وسيكون القبول فوري، وصرف التعويض لجميع المتضررين من المستفيدين من الدعم عبر ساند سيكون بداية كل شهر.

التأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث التأمينات" يعلن موعد استحقاق دعم السعوديين في القطاع الخاص
سبق

كشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، أن الاستحقاق لدعم السعوديين يكون ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تقدم فيه المشترك بطلب التعويض.

وقال المتحدث عبر المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الاثنين: في حال تأخر المنشأة عن التقدم بطلب الدعم عن 20 أبريل سيتم تعويضها عن شهر مايو في الشهر الذي يليه يونيو.

وأضاف: دور المؤسسة هو ضمان استمرار الدخل والوظيفة لمن توقف دخله بحكم عدم قدرة صاحب العمل على دفع الأجر بسبب فيروس "كورونا".

وأردف: أي منشأة تثبت تضررها تستحق الدعم وسيكون القبول فوري، وصرف التعويض لجميع المتضررين من المستفيدين من الدعم عبر ساند سيكون بداية كل شهر.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:02 PM

"متحدث التأمينات" يعلن موعد استحقاق دعم السعوديين في القطاع الخاص

أكد الحرص على تقديم الدعم في حال عدم دفع الأجر بسبب فيروس "كورونا"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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5,370

كشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، أن الاستحقاق لدعم السعوديين يكون ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تقدم فيه المشترك بطلب التعويض.

وقال المتحدث عبر المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الاثنين: في حال تأخر المنشأة عن التقدم بطلب الدعم عن 20 أبريل سيتم تعويضها عن شهر مايو في الشهر الذي يليه يونيو.

وأضاف: دور المؤسسة هو ضمان استمرار الدخل والوظيفة لمن توقف دخله بحكم عدم قدرة صاحب العمل على دفع الأجر بسبب فيروس "كورونا".

وأردف: أي منشأة تثبت تضررها تستحق الدعم وسيكون القبول فوري، وصرف التعويض لجميع المتضررين من المستفيدين من الدعم عبر ساند سيكون بداية كل شهر.

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