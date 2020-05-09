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"الصحة" : تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 37136

"الصحة" تدعو للقيام بالفحص المخبري عبر تطبيق "موعد"

قالت: لا سند علميا للقول بأن تطعيم الدرن يخفف أعراض كورونا

أكد المتحدث باسم وزراة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه سيتم تنفيذ الفحص الموسع على مراحل، حيث تم البدء بالمسح النشط الموجّه.

وقال "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا: بدأت الآن المرحلة الثانية عبر تقديم الدعوات لمن قام بالتقييم الذاتي عبر تطبيق موعد لتطبيق الفحص المخبري.

وأضاف، ردًا على استفسار حول أن تطعيم الدرن يخفف من أعراض الإصابة بالفيروس: من يقول بأن التطعيم ضد الدرن يخفف أعراض فيروس ‫كورونا أو قد يُبعد الإصابة بالفيروس، فهذا حديث بلا سند علمي، ويحتاج إلى أبحاث ودراسات تثبت صحته.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تدعو للقيام بالفحص المخبري عبر تطبيق "موعد"
سبق

أكد المتحدث باسم وزراة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه سيتم تنفيذ الفحص الموسع على مراحل، حيث تم البدء بالمسح النشط الموجّه.

وقال "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا: بدأت الآن المرحلة الثانية عبر تقديم الدعوات لمن قام بالتقييم الذاتي عبر تطبيق موعد لتطبيق الفحص المخبري.

وأضاف، ردًا على استفسار حول أن تطعيم الدرن يخفف من أعراض الإصابة بالفيروس: من يقول بأن التطعيم ضد الدرن يخفف أعراض فيروس ‫كورونا أو قد يُبعد الإصابة بالفيروس، فهذا حديث بلا سند علمي، ويحتاج إلى أبحاث ودراسات تثبت صحته.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
04:22 PM

"الصحة" تدعو للقيام بالفحص المخبري عبر تطبيق "موعد"

قالت: لا سند علميا للقول بأن تطعيم الدرن يخفف أعراض كورونا

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,241

أكد المتحدث باسم وزراة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه سيتم تنفيذ الفحص الموسع على مراحل، حيث تم البدء بالمسح النشط الموجّه.

وقال "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا: بدأت الآن المرحلة الثانية عبر تقديم الدعوات لمن قام بالتقييم الذاتي عبر تطبيق موعد لتطبيق الفحص المخبري.

وأضاف، ردًا على استفسار حول أن تطعيم الدرن يخفف من أعراض الإصابة بالفيروس: من يقول بأن التطعيم ضد الدرن يخفف أعراض فيروس ‫كورونا أو قد يُبعد الإصابة بالفيروس، فهذا حديث بلا سند علمي، ويحتاج إلى أبحاث ودراسات تثبت صحته.

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