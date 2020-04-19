جدة تسجل ثاني أكبر عدد من المصابين بـ"كورونا" خلال يومين

بـ210 مصابين بعد مكة المكرمة

ما زالت جدة تحتل المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى المملكة، حيث سجلت اليوم الأحد 210 مصابين، لتأتي بعد مكة المكرمة التي تصدرت مناطق ومحافظات المملكة بـ251 مصاباً.

ويبلغ عدد مناطق ومحافظات ومراكز المملكة التي سجلت اليوم أعداد المصابين 21 منطقة، فيما غابت عن خارطة المصابين 9 محافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وكان متحدث "الصحة" الدكتور محمد عبدالعالي، قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي عن تسجيل 1088 مصاباً وتسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 97 حالة، وتسجيل 69 حالة تعافٍ ولله الحمد، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 1398 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات في المملكة بلغ 9362 حالة، بينها 7867 حالة نشطة، منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، والحالات الـ1088 الجديدة، موزعة بنسبة 17% عند السعوديين و83% لغير السعوديين.