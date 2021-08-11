هيئة الأمر بالمعروف تشارك بالمعرض الرقمي في "صيف عسير"

يحتوي على تجهيزات فنية وتقنيات حديثة وضمن جهود التحول الإلكتروني

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، بالمعرض الرقمي المتنقل في صيف عسير لهذا العام، في حديقة الروضة بأبها، والذي يحتوي على تجهيزات فنية وتقنيات حديثة.

ويهدف الفرع من إقامة المعرض إلى إبراز الجهود بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تفعيلها في توعية مختلف فئات المجتمع بصورة تتناسب مع أحدث قوالب التطور الإلكتروني.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، خلال جولته التفقدية، أن المعرض يأتي ضمن مشاركات الفرع في صيف عسير، والذي بلغ عدد زواره منذ افتتاحه أكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة، اطلعوا على العديد من البرامج التوعوية التي نظّمها الفرع ضمن حملاته التوعوية "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمنًا".

واطلع الشهري على الأعمال والخدمات التي يقدّمها المعرض المتنقل؛ مشيدًا بما حققته الرئاسة من نقلة نوعية متقدمة في أنشطتها عبر التحول الإلكتروني نظير ما تجده الرئاسة من دعم غير محدود من قِبَل قيادة هذه الدولة المباركة أعزها الله، مثنيًا بشكره وتقديره على الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على دعمه ومتابعته الدائمة لأنشطة الفرع.