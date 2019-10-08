النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة تبوك تُدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية ودوراتها

بتقديم برنامج تعليمي للمبتدئين من الرجال والنساء تماشيًا مع توجهها

بدأت جامعة تبوك -ممثلة في معهد تعليم اللغات- بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بتقديم برنامج تعليم اللغة الصينية للمبتدئين من الرجال والنساء؛ تماشيًا مع توجه الجامعة في تعليم اللغات الأجنبية لطلبتها والمجتمع المحلي في منطقة تبوك.

ويشمل البرنامج -الذي يستمر لمدة (8) أسابيع وبمعدل 96 ساعة دراسية في الفترة المسائية- مجموعةً متميزة من الأنشطة التعليمية والمهارية في أساسيات اللغة الصينية؛ مثل تعليم نطق الرموز الصينية باستخدام نظام "Pinyin"، ونطق النغمات الصينية، والتدرب على مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة وقواعدها، كما يشمل البرنامج تعليمَ أكثر من 300 عبارة شائعة الاستخدام في الحياة اليومية، وأكثر من 500 مفردة أساسية من اللغة الصينية القياسية.

ويندرج هذا البرنامج ضمن سلسلة الدورات والبرامج الخدماتية التي يقدّمها معهد تعليم اللغات في جامعة تبوك للمجتمع المحلي والمهتمين بتعلم اللغات الأجنبية.

كما أن جامعة تبوك وبتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، أدرجت اللغة الصينية ضمن مقرراتها التعليمية للغات الأجنبية فأدرجت مقررَي اللغة الصينية 1، واللغة الصينية 2، ضمن البرامج الدراسية في الجامعة؛ لكون اللغة الصينية من أكثر اللغات التي تلقى إقبالًا على تعلمها؛ حيث تُعد الصينية من أكثر اللغات المحكية في العالم بعد اللغة الإنجليزية، وبمعدل 20% من سكان المعمورة.

جامعة تبوك تبوك اللغة الصينية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة تبوك تُدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية ودوراتها
سبق

بدأت جامعة تبوك -ممثلة في معهد تعليم اللغات- بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بتقديم برنامج تعليم اللغة الصينية للمبتدئين من الرجال والنساء؛ تماشيًا مع توجه الجامعة في تعليم اللغات الأجنبية لطلبتها والمجتمع المحلي في منطقة تبوك.

ويشمل البرنامج -الذي يستمر لمدة (8) أسابيع وبمعدل 96 ساعة دراسية في الفترة المسائية- مجموعةً متميزة من الأنشطة التعليمية والمهارية في أساسيات اللغة الصينية؛ مثل تعليم نطق الرموز الصينية باستخدام نظام "Pinyin"، ونطق النغمات الصينية، والتدرب على مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة وقواعدها، كما يشمل البرنامج تعليمَ أكثر من 300 عبارة شائعة الاستخدام في الحياة اليومية، وأكثر من 500 مفردة أساسية من اللغة الصينية القياسية.

ويندرج هذا البرنامج ضمن سلسلة الدورات والبرامج الخدماتية التي يقدّمها معهد تعليم اللغات في جامعة تبوك للمجتمع المحلي والمهتمين بتعلم اللغات الأجنبية.

كما أن جامعة تبوك وبتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، أدرجت اللغة الصينية ضمن مقرراتها التعليمية للغات الأجنبية فأدرجت مقررَي اللغة الصينية 1، واللغة الصينية 2، ضمن البرامج الدراسية في الجامعة؛ لكون اللغة الصينية من أكثر اللغات التي تلقى إقبالًا على تعلمها؛ حيث تُعد الصينية من أكثر اللغات المحكية في العالم بعد اللغة الإنجليزية، وبمعدل 20% من سكان المعمورة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
12:44 PM

جامعة تبوك تُدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية ودوراتها

بتقديم برنامج تعليمي للمبتدئين من الرجال والنساء تماشيًا مع توجهها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
1
401

بدأت جامعة تبوك -ممثلة في معهد تعليم اللغات- بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بتقديم برنامج تعليم اللغة الصينية للمبتدئين من الرجال والنساء؛ تماشيًا مع توجه الجامعة في تعليم اللغات الأجنبية لطلبتها والمجتمع المحلي في منطقة تبوك.

ويشمل البرنامج -الذي يستمر لمدة (8) أسابيع وبمعدل 96 ساعة دراسية في الفترة المسائية- مجموعةً متميزة من الأنشطة التعليمية والمهارية في أساسيات اللغة الصينية؛ مثل تعليم نطق الرموز الصينية باستخدام نظام "Pinyin"، ونطق النغمات الصينية، والتدرب على مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة وقواعدها، كما يشمل البرنامج تعليمَ أكثر من 300 عبارة شائعة الاستخدام في الحياة اليومية، وأكثر من 500 مفردة أساسية من اللغة الصينية القياسية.

ويندرج هذا البرنامج ضمن سلسلة الدورات والبرامج الخدماتية التي يقدّمها معهد تعليم اللغات في جامعة تبوك للمجتمع المحلي والمهتمين بتعلم اللغات الأجنبية.

كما أن جامعة تبوك وبتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، أدرجت اللغة الصينية ضمن مقرراتها التعليمية للغات الأجنبية فأدرجت مقررَي اللغة الصينية 1، واللغة الصينية 2، ضمن البرامج الدراسية في الجامعة؛ لكون اللغة الصينية من أكثر اللغات التي تلقى إقبالًا على تعلمها؛ حيث تُعد الصينية من أكثر اللغات المحكية في العالم بعد اللغة الإنجليزية، وبمعدل 20% من سكان المعمورة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,740
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,579
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,642
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,318

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة