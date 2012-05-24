الإعلام السياحي السعودي يرفع التوصية "بالتحول الرقمي والابتكار" لمؤتمر القاهرة السبت المقبل

آل دغيم: مسؤولية جماعية للعودة

رفع المشاركون في ورشة العمل الافتراضية التي عقدتها جمعية الإعلام السياحي بالسعودية، بالتعاون المركز العربي للإعلام السياحي بعنوان "آفاق المستقبل السياحي بين التعافي من الجائحة والإجراءات الاحترازية" عدة توصيات هامة، وذلك ضمن برامج وفعاليات الملتقى العربي الثالث عشر للإعلام السياحي الذي يقام الأسبوع القادم.

وناقشت الندوة عدة محاور تلامس عودة السياحة تدريجيًا في ظل جائحة كورونا – كوفيد 19 وما بعدها، وعن مسؤوليات الإعلام السياحي نحو انطلاقة السياحة ما بعد جائحة كوفيد 19، والإرشادات العامة للحفاظ على سلامة المسافرين خلال الجولات السياحية، ودور المنصات الاجتماعية والتطبيقات الرقمية في السياحة السعودية، وآثار التحول الرقمي على وكالات السفر والسياحة وقطاع الأعمال.

وأكد خالد آل دغيم، رئيس الجمعية أن اللقاء الافتراضي ركز في إصدار توصيات هامة تعمل في نطاق الواقع دون كلام مسترسل، والأهم الذي يفيد السياحة السعودية والعربية، وتم رفعها إلى مؤتمر الإعلام السياحي الافتراضي السنوي الذي ينطلق من القاهرة السبت المقبل بمشيئة الله.

وفي التفاصيل، اهتم آل دغيم في مشاركته الافتراضية على دور الإعلام السياحي في تنمية السياحة السعودية وطرق الترويج الحديثة ما بعد كوفيد19، مؤكدًا أن الإعلام السياحي شريك في التنمية السياحية وعليه تقع مسؤولية إبراز جهود رؤية الوطن 2030 في مجال السياحة وعكس الصورة الحقيقية للمكتسبات الوطنية .

وأشار هاني محلاوي، ويعمل بالمجال الصحي إلى أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد – 19 قبل السفر، وخلال الجولات السياحية أو البرامج السياحية يتم تطبيق كافة البرتوكولات الصحية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة.

وأوضحت ندى القثمي، وتعمل في المجال السياحي الفندقي أن اختلاف الحياة الآن كثيرًا عن ما سبقها جراء ظهور فيروس كورونا، مما ساهمت في ارتفاع معدلات استخدام التقنية في جميع خدماتنا ومتطلباتنا اليومية، مبينًا أن إنشاء إدارة التحول في المنشآت السياحية يسهل على الزوار الاستفادة الشاملة من كافة الخدمات للمنشأة من خلال التطبيقات والمواقع التقنية، وأدار اللقاء الافتراضي الزميل الإعلامي ريان مقلان، الذي رفع توصية اللقاء على النحو التالي: "من الأهمية القصوى التوجه إلى التحول الرقمي والابتكار وإنشاء إدارة للرقمنة في القطاع السياحي المحلي والعربي".