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أمانة جدة تضبط عمالة مخالفة تُزَوّر ماركات الملابس داخل شقة بـ"البغدادية"

الدقس: ضبط 3500 لاصق مقلد وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين

نجح فريق من الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، في ضبط عمارة سكنية بحي "البغدادية" تمارس فيها عمالة مخالفة أعمالَ تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات"؛ بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس قائلًا: إن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية" تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية داخل عمارة قديمة اتخذتها عمالة مخالفة مقرًّا لطباعة ملصقات لماركات معروفة؛ مشيرًا إلى أنه تم ضبط (3500) لاصق؛ وذلك خلال مداهمة الموقع الذي يدار من قِبَل أحد العمالة المخالفة.

وأكد "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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أمانة جدة تضبط عمالة مخالفة تُزَوّر ماركات الملابس داخل شقة بـ"البغدادية"
سبق

نجح فريق من الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، في ضبط عمارة سكنية بحي "البغدادية" تمارس فيها عمالة مخالفة أعمالَ تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات"؛ بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس قائلًا: إن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية" تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية داخل عمارة قديمة اتخذتها عمالة مخالفة مقرًّا لطباعة ملصقات لماركات معروفة؛ مشيرًا إلى أنه تم ضبط (3500) لاصق؛ وذلك خلال مداهمة الموقع الذي يدار من قِبَل أحد العمالة المخالفة.

وأكد "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
01:55 PM

أمانة جدة تضبط عمالة مخالفة تُزَوّر ماركات الملابس داخل شقة بـ"البغدادية"

الدقس: ضبط 3500 لاصق مقلد وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,410

نجح فريق من الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، في ضبط عمارة سكنية بحي "البغدادية" تمارس فيها عمالة مخالفة أعمالَ تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات"؛ بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس قائلًا: إن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية" تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية داخل عمارة قديمة اتخذتها عمالة مخالفة مقرًّا لطباعة ملصقات لماركات معروفة؛ مشيرًا إلى أنه تم ضبط (3500) لاصق؛ وذلك خلال مداهمة الموقع الذي يدار من قِبَل أحد العمالة المخالفة.

وأكد "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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