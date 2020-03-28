"كورونا" يجبر مذيعة أمريكية على تقديم النشرة من غرفة النوم

حولتها لاستوديو وقالت للجمهور: لا داعي للقلق سنجلب الأخبار

قامت مذيعة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شانون بريام، بتحويل غرفة نومها إلى استديو لنقل الأخبار، بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق "سبوتنيك"، نشرت المذيعة مقطع فيديو من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء في ظل تفشي فيروس كورونا والتزامها المنزل لتفادي العدوى.

وعلقت شانون بريام على الفيديو بالقول: "يبدو الاستديو مختلفًا قليلًا الليلة، ولكن لا داعي للقلق سنجلب لك أهم الأخبار".

ونشرت شانون بريام صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها على الهواء، معلقة: "بين الواقع والخيال".

وسجلت أمريكا أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم؛ حيث أشارت المصادر الرسمية، الجمعة، إلى تسجيل 100 ألف إصابة، مع وفاة حوالي 1600 شخص.

وبلغ عدد إصابات ولاية نيويورك 31 ألف حالة منتصف يوم الأربعاء، وهو ما نسبته 51% من إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، في حين بلغت أعداد الوفيات 300 حالة يمثلون 35% من ضحايا كورونا الأمريكيين، في وقت يبلغ فيه عدد سكان الولاية 19.5 مليون نسمة.