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"العدل" عن عدد عمليات التحقق الإلكتروني: 32 ألف صك عقاري في 9 أشهر

خدمة أسهمت في توفير الوقت والجهد على المستفيدين..لا حاجة للذهاب لـ"الكتابات"

كشفت وزارة العدل، عن عدد عمليات التحقق الإلكتروني من الصكوك العقارية، حيث بلغت أكثر من 32 ألف عملية خلال 9 أشهر.


وأوضحت الوزارة أن خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري أسهمت في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، حيث أصبح بإمكانهم إجراء العملية دون الحاجة لعناء الذهاب إلى كتابات العدل.


ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول على بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرًا اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه.


وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.


وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.


ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.

وزارة العدل الصكوك العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" عن عدد عمليات التحقق الإلكتروني: 32 ألف صك عقاري في 9 أشهر
سبق

كشفت وزارة العدل، عن عدد عمليات التحقق الإلكتروني من الصكوك العقارية، حيث بلغت أكثر من 32 ألف عملية خلال 9 أشهر.


وأوضحت الوزارة أن خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري أسهمت في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، حيث أصبح بإمكانهم إجراء العملية دون الحاجة لعناء الذهاب إلى كتابات العدل.


ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول على بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرًا اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه.


وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.


وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.


ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
02:48 PM

"العدل" عن عدد عمليات التحقق الإلكتروني: 32 ألف صك عقاري في 9 أشهر

خدمة أسهمت في توفير الوقت والجهد على المستفيدين..لا حاجة للذهاب لـ"الكتابات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة العدل، عن عدد عمليات التحقق الإلكتروني من الصكوك العقارية، حيث بلغت أكثر من 32 ألف عملية خلال 9 أشهر.


وأوضحت الوزارة أن خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري أسهمت في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، حيث أصبح بإمكانهم إجراء العملية دون الحاجة لعناء الذهاب إلى كتابات العدل.


ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول على بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرًا اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه.


وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.


وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.


ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.

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