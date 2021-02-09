أكبر سلسلة عيادات أسنان وجلدية سعودية تدرس البيع وتجذب شركات عالمية

تدرس أكبر سلسلة عيادات أسنان وأمراض جلدية في المملكة، عدة خيارات استراتيجية؛ بما في ذلك البيع بالكامل، أو الاكتتاب العام الأولى وفقًا لمصادر مطلعة.

وذكر تقرير وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن أكبر مزود لرعاية الأسنان والأمراض الجلدية في المملكة، والذي يدير 80 مركزًا في 20 مدينة سعودية، قام بتعيين شركة "المجموعة المالية هيرميس" كمستشار مالي لدراسة مجموعة البدائل الاستراتيجية.

وقدّرت المصادر قيمة الشركة بأنها قد تصل إلى نحو مليار دولار، وقد اجتذبت الصفقة المحتملة اهتمام لاعبين إقليميين وشركات استثمار عالمية.

وشَهِد قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج، ازدهارًا في السنوات الأخيرة؛ بفضل تحسن الدخل واستثمار الحكومات بشكل مكثف في البنية التحتية الطبية لمواطنيها.