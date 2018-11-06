نائب أمير عسير يؤكد حرص القيادة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين

في ختام زيارته التفقدية بمركز الفرشة

أكد نائب أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -؛ على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، لينعموا بالرخاء والحياة الكريمة في مناطق المملكة كافة، ومحافظاتها المتفرقة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي اختتمت، اليوم، بمركز الفرشة، جنوب منطقة عسير، التقى خلالها رئيس مركز الفرشة، علي بن جبران بن محسنة، ومديري الإدارات الحكومية والجهات الخدمية وأعضاء المجلس البلدي والشباب والشابات والمشايخ والأعيان والمواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم التي من شأنها دفع مسيرة العجلة التنموية.

وقال: "إن الزيارة تأتي ضمن الجولات المبرمجة على محافظات ومراكز المنطقة، للاطلاع على أحوال المواطنين عن كثب وتلمس احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبمتابعة وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وفور وصوله مركز الفرشة بتهامة قحطان، التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم وقضى عددًا من حوائجهم، ثم عقد اجتماعاً برؤساء مراكز "الفرشة والجوة ووادي الحيا وخشم عنقار"، ومدراء الإدارات الحكومية والجهات الخدمية وأعضاء المجلس البلدي ومجلس الشباب، شاهد الجميع في مطلعه عرضاً مرئياً عن مركز الفرشة والنهضة التنموية التي شهدتها في العهد الزاهر وأبرز الوجهات السياحية التي يتميز بها من الجبال والأودية والمتنزهات الطبيعية التي أصبحت وجهة رئيسية للزوار من داخل المنطقة وخارجها.

ثم ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي شملت المشاريع المتعثرة، واحتياجات المركز في المجالات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والنقل، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة، حاثاً الجميع على سرعة إنجاز المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات الأهالي في تهامة قحطان.

يذكر أن الأمير تركي بن طلال، تفقد خلال الستة أيام الماضية محافظات "سراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب"، ومراكز "الربوعة وكحلا والفرشة وخشم عنقار " جنوب منطقة عسير، ودشن عدداً من المشروعات التنموية، وناقش أسباب تعثر المشاريع، وبحث مع المسؤولين الحلول العاجلة لإنجازها، كما استمع إلى شكاوى المواطنين وأجاب على استفساراتهم وحقق طموحات العديد من الشباب والشابات ولبى طلباتهم، ووقف على عدد من الحالات الإنسانية وعالج أوضاعها في أسرع وقت ممكن.