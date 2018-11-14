شاهد.. ناقة تسقط داخل قبر في الليث.. ومواطنون يخرجونها بواسطة "شيول"

بسبب عدم وجود سور للمقبرة يحمي حرمة الأموات من الحيوانات السائبة

تمكن مواطنون صباح اليوم من إخراج "ناقة" كانت قد سقطت في إحدى المقابر بمقبرة الصانع بمركز جدم 57 كلم شرق الليث.

وفي التفاصيل: فإن "ناقة" سقطت اليوم في قبر به جثمان شاب توفي قبل ثلاث سنوات، في حادثة تعتبر الخامسة من نوعها في هذه المقبرة خلال عامين؛ بسبب عدم وجود سور للمقبرة يحمي حرمة الأموات من الحيوانات السائبة.

وقد اجتمع عدد من المواطنين وقاموا بإحضار معدة "شيول" واستغرقوا أكثر من ساعة لإخراجها؛ حيث خرجت دون أن تصاب بأذى، كما قام المواطنون بتسوية القبر ودفنه من جديد.

من جهة أخرى علمت مصادر "سبق" أن مشروعًا تم اعتماده لتسوير مقبرة الصانع بجدم، وسيبدأ العمل فيه الشهر القادم.