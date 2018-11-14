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شاهد.. ناقة تسقط داخل قبر في الليث.. ومواطنون يخرجونها بواسطة "شيول"

بسبب عدم وجود سور للمقبرة يحمي حرمة الأموات من الحيوانات السائبة

تمكن مواطنون صباح اليوم من إخراج "ناقة" كانت قد سقطت في إحدى المقابر بمقبرة الصانع بمركز جدم 57 كلم شرق الليث.

وفي التفاصيل: فإن "ناقة" سقطت اليوم في قبر به جثمان شاب توفي قبل ثلاث سنوات، في حادثة تعتبر الخامسة من نوعها في هذه المقبرة خلال عامين؛ بسبب عدم وجود سور للمقبرة يحمي حرمة الأموات من الحيوانات السائبة.

وقد اجتمع عدد من المواطنين وقاموا بإحضار معدة "شيول" واستغرقوا أكثر من ساعة لإخراجها؛ حيث خرجت دون أن تصاب بأذى، كما قام المواطنون بتسوية القبر ودفنه من جديد.

من جهة أخرى علمت مصادر "سبق" أن مشروعًا تم اعتماده لتسوير مقبرة الصانع بجدم، وسيبدأ العمل فيه الشهر القادم.

نفوق جمل في واقعة متكرّرة بالليث .. مرَّ فوق قبر فانخسف به بلدية غميقة عن واقعة "القبر والجمل": خاطبنا الإمارة لإخراجه وإغلاق المقبرة الليث.. إزالة الأحواش العشوائية بمقبرة الصانع وتنظيف "قبر الجمل" وطمره الخامسة خلال عامين .. مقبرة الصانع تبتلع ناقة سائبة ومطالبات بالتسوير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ناقة تسقط داخل قبر في الليث.. ومواطنون يخرجونها بواسطة "شيول"
سبق

تمكن مواطنون صباح اليوم من إخراج "ناقة" كانت قد سقطت في إحدى المقابر بمقبرة الصانع بمركز جدم 57 كلم شرق الليث.

وفي التفاصيل: فإن "ناقة" سقطت اليوم في قبر به جثمان شاب توفي قبل ثلاث سنوات، في حادثة تعتبر الخامسة من نوعها في هذه المقبرة خلال عامين؛ بسبب عدم وجود سور للمقبرة يحمي حرمة الأموات من الحيوانات السائبة.

وقد اجتمع عدد من المواطنين وقاموا بإحضار معدة "شيول" واستغرقوا أكثر من ساعة لإخراجها؛ حيث خرجت دون أن تصاب بأذى، كما قام المواطنون بتسوية القبر ودفنه من جديد.

من جهة أخرى علمت مصادر "سبق" أن مشروعًا تم اعتماده لتسوير مقبرة الصانع بجدم، وسيبدأ العمل فيه الشهر القادم.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:29 PM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:51 PM

شاهد.. ناقة تسقط داخل قبر في الليث.. ومواطنون يخرجونها بواسطة "شيول"

بسبب عدم وجود سور للمقبرة يحمي حرمة الأموات من الحيوانات السائبة

A A A
عوض الفهمي - الليث
4
9,442

تمكن مواطنون صباح اليوم من إخراج "ناقة" كانت قد سقطت في إحدى المقابر بمقبرة الصانع بمركز جدم 57 كلم شرق الليث.

وفي التفاصيل: فإن "ناقة" سقطت اليوم في قبر به جثمان شاب توفي قبل ثلاث سنوات، في حادثة تعتبر الخامسة من نوعها في هذه المقبرة خلال عامين؛ بسبب عدم وجود سور للمقبرة يحمي حرمة الأموات من الحيوانات السائبة.

وقد اجتمع عدد من المواطنين وقاموا بإحضار معدة "شيول" واستغرقوا أكثر من ساعة لإخراجها؛ حيث خرجت دون أن تصاب بأذى، كما قام المواطنون بتسوية القبر ودفنه من جديد.

من جهة أخرى علمت مصادر "سبق" أن مشروعًا تم اعتماده لتسوير مقبرة الصانع بجدم، وسيبدأ العمل فيه الشهر القادم.

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