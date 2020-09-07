الجامعة الإسلامية تثقّف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الإلكترونية

خلال التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا

نفّذت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلةً في كلية اللغة العربية، اليوم الاثنين، لقاءً افتراضياً لتثقيف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الإلكترونية، خلال عملية التعليم عن بعد، في ظل جائحة فيروس كورونا، عبر موقع الجامعة على الإنترنت.

وشكر عميد الكلية د.ماهر الرحيلي، رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، على جهوده في دعم العملية التعليمية في الجامعة عموما، والكلية خصوصاً.

وقال: إن توجيهاته تؤكد ضرورة تقديم كل الجهود التعليمية والأنشطة الطلابية خلال عملية التعلم عن بعد، في ظل الأوضاع التي تمر بها المملكة حالياً.

وأضاف أن الكلية نظمت ضمن فعاليات الأسبوع الإرشادي للعام الجامعي 1442هـ، من خلال وحدة الإرشاد الطلابي، محاضرة بعنوان "حقوق الطالب وواجباته الجامعية" وقدمها وكيل الكلية د.عبدالله العواجي، تناولت حقوق الطالب وواجباته، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتابع "الرحيلي": "المحاضرة تناولت حقوق الطلبة إلكترونياً خلال التعلم عن بُعد، من حيث قيام الكلية بتوفير البيئة الدراسية المناسبة باستخدام البرامج الإلكترونية التي تستخدمها الجامعة لتعليم وتدريس الطالب، والحصول على المواد والخطط الدراسية إلكترونياً، وتمكين الطلبة من الحذف والإضافة والتأجيل والاعتذار إلكترونياً، والتزام أعضاء هيئة التدريب بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية إلكترونياً".

وأوضح الدكتور "الرحيلي" أن المحاضرة تناولت أيضاً الواجبات التي يجب على الطلبة الالتزام بها، وهي الانتظام في الدراسة عن بعد، واحترام منسوبي الكلية خلال عملية التعلم الإلكتروني، واتباع القواعد والترتيبات التقنية المتعلقة بالمحاضرات افتراضيا، وعدم ارتكاب مخالفات قد تؤدي لاستبعاد الطلبة من الفصول الافتراضية.