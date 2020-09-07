النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد التنازل في الحق الخاص

صدور الأحكام النهائية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي: السجن لمدد 124 سنة

الجامعة الإسلامية تثقّف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الإلكترونية

خلال التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا

نفّذت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلةً في كلية اللغة العربية، اليوم الاثنين، لقاءً افتراضياً لتثقيف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الإلكترونية، خلال عملية التعليم عن بعد، في ظل جائحة فيروس كورونا، عبر موقع الجامعة على الإنترنت.

وشكر عميد الكلية د.ماهر الرحيلي، رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، على جهوده في دعم العملية التعليمية في الجامعة عموما، والكلية خصوصاً.

وقال: إن توجيهاته تؤكد ضرورة تقديم كل الجهود التعليمية والأنشطة الطلابية خلال عملية التعلم عن بعد، في ظل الأوضاع التي تمر بها المملكة حالياً.

وأضاف أن الكلية نظمت ضمن فعاليات الأسبوع الإرشادي للعام الجامعي 1442هـ، من خلال وحدة الإرشاد الطلابي، محاضرة بعنوان "حقوق الطالب وواجباته الجامعية" وقدمها وكيل الكلية د.عبدالله العواجي، تناولت حقوق الطالب وواجباته، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتابع "الرحيلي": "المحاضرة تناولت حقوق الطلبة إلكترونياً خلال التعلم عن بُعد، من حيث قيام الكلية بتوفير البيئة الدراسية المناسبة باستخدام البرامج الإلكترونية التي تستخدمها الجامعة لتعليم وتدريس الطالب، والحصول على المواد والخطط الدراسية إلكترونياً، وتمكين الطلبة من الحذف والإضافة والتأجيل والاعتذار إلكترونياً، والتزام أعضاء هيئة التدريب بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية إلكترونياً".

وأوضح الدكتور "الرحيلي" أن المحاضرة تناولت أيضاً الواجبات التي يجب على الطلبة الالتزام بها، وهي الانتظام في الدراسة عن بعد، واحترام منسوبي الكلية خلال عملية التعلم الإلكتروني، واتباع القواعد والترتيبات التقنية المتعلقة بالمحاضرات افتراضيا، وعدم ارتكاب مخالفات قد تؤدي لاستبعاد الطلبة من الفصول الافتراضية.

الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجامعة الإسلامية تثقّف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الإلكترونية
سبق

نفّذت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلةً في كلية اللغة العربية، اليوم الاثنين، لقاءً افتراضياً لتثقيف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الإلكترونية، خلال عملية التعليم عن بعد، في ظل جائحة فيروس كورونا، عبر موقع الجامعة على الإنترنت.

وشكر عميد الكلية د.ماهر الرحيلي، رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، على جهوده في دعم العملية التعليمية في الجامعة عموما، والكلية خصوصاً.

وقال: إن توجيهاته تؤكد ضرورة تقديم كل الجهود التعليمية والأنشطة الطلابية خلال عملية التعلم عن بعد، في ظل الأوضاع التي تمر بها المملكة حالياً.

وأضاف أن الكلية نظمت ضمن فعاليات الأسبوع الإرشادي للعام الجامعي 1442هـ، من خلال وحدة الإرشاد الطلابي، محاضرة بعنوان "حقوق الطالب وواجباته الجامعية" وقدمها وكيل الكلية د.عبدالله العواجي، تناولت حقوق الطالب وواجباته، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتابع "الرحيلي": "المحاضرة تناولت حقوق الطلبة إلكترونياً خلال التعلم عن بُعد، من حيث قيام الكلية بتوفير البيئة الدراسية المناسبة باستخدام البرامج الإلكترونية التي تستخدمها الجامعة لتعليم وتدريس الطالب، والحصول على المواد والخطط الدراسية إلكترونياً، وتمكين الطلبة من الحذف والإضافة والتأجيل والاعتذار إلكترونياً، والتزام أعضاء هيئة التدريب بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية إلكترونياً".

وأوضح الدكتور "الرحيلي" أن المحاضرة تناولت أيضاً الواجبات التي يجب على الطلبة الالتزام بها، وهي الانتظام في الدراسة عن بعد، واحترام منسوبي الكلية خلال عملية التعلم الإلكتروني، واتباع القواعد والترتيبات التقنية المتعلقة بالمحاضرات افتراضيا، وعدم ارتكاب مخالفات قد تؤدي لاستبعاد الطلبة من الفصول الافتراضية.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
04:36 PM

الجامعة الإسلامية تثقّف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الإلكترونية

خلال التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
294

نفّذت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلةً في كلية اللغة العربية، اليوم الاثنين، لقاءً افتراضياً لتثقيف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الإلكترونية، خلال عملية التعليم عن بعد، في ظل جائحة فيروس كورونا، عبر موقع الجامعة على الإنترنت.

وشكر عميد الكلية د.ماهر الرحيلي، رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، على جهوده في دعم العملية التعليمية في الجامعة عموما، والكلية خصوصاً.

وقال: إن توجيهاته تؤكد ضرورة تقديم كل الجهود التعليمية والأنشطة الطلابية خلال عملية التعلم عن بعد، في ظل الأوضاع التي تمر بها المملكة حالياً.

وأضاف أن الكلية نظمت ضمن فعاليات الأسبوع الإرشادي للعام الجامعي 1442هـ، من خلال وحدة الإرشاد الطلابي، محاضرة بعنوان "حقوق الطالب وواجباته الجامعية" وقدمها وكيل الكلية د.عبدالله العواجي، تناولت حقوق الطالب وواجباته، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتابع "الرحيلي": "المحاضرة تناولت حقوق الطلبة إلكترونياً خلال التعلم عن بُعد، من حيث قيام الكلية بتوفير البيئة الدراسية المناسبة باستخدام البرامج الإلكترونية التي تستخدمها الجامعة لتعليم وتدريس الطالب، والحصول على المواد والخطط الدراسية إلكترونياً، وتمكين الطلبة من الحذف والإضافة والتأجيل والاعتذار إلكترونياً، والتزام أعضاء هيئة التدريب بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية إلكترونياً".

وأوضح الدكتور "الرحيلي" أن المحاضرة تناولت أيضاً الواجبات التي يجب على الطلبة الالتزام بها، وهي الانتظام في الدراسة عن بعد، واحترام منسوبي الكلية خلال عملية التعلم الإلكتروني، واتباع القواعد والترتيبات التقنية المتعلقة بالمحاضرات افتراضيا، وعدم ارتكاب مخالفات قد تؤدي لاستبعاد الطلبة من الفصول الافتراضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,764
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,282
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,342

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة