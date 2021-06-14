النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمن البيئي يضبط 6 مخالفين ينقلون الرمال ويجرّفون التربة

تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ستة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمّ ضبط ست آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث "المالكي"، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمن البيئي يضبط 6 مخالفين ينقلون الرمال ويجرّفون التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ستة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمّ ضبط ست آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث "المالكي"، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
01:31 PM

الأمن البيئي يضبط 6 مخالفين ينقلون الرمال ويجرّفون التربة

تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
548

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ستة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمّ ضبط ست آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث "المالكي"، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,165
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,763

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة