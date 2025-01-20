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استغاثة والتحام .. إنقاذ سائق علق مثبِّت سرعة مركبته على 120 كم بالساحل الجديد

تدخّل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بعد بلاغ .. تعامل في زمن قياسي وتواصل وإفساح

نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، في السيطرة على مركبة من نوع "جمس يوكن" عَلِقّ مثبّت سرعتها على طريق الساحل الجديد "المجيرمة باتجاه مدينة جدة".

تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرّمة بلاغ استغاثة من مواطن يفيد فيه بأن مركبته من نوع "جمس يوكن" عَلِقَ بها مثبّت السرعة وهو يسير بسرعة 120 كم.

وتمّ تمرير البلاغ لرجال القوة الخاصة لأمن الطرق وتولت دوريات القوة على طريق الساحل الجديد التعامل مع الحالة والتواصل مع قائد المركبة وفسح الطريق أمامه.

فيما قامت إحدى دوريات أمن الطرق باللحاق بالمركبة والتعامل معها بالالتحام من الخلف واستيقافها والسيطرة عليها قبل وقوع خطر لقائدها وفي زمن قياسي.

القوة الخاصة لأمن الطرق مكة المكرّمة إنقاذ سائق علق مثبِّت سرعة مركبته

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استغاثة والتحام .. إنقاذ سائق علق مثبِّت سرعة مركبته على 120 كم بالساحل الجديد
سبق

نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، في السيطرة على مركبة من نوع "جمس يوكن" عَلِقّ مثبّت سرعتها على طريق الساحل الجديد "المجيرمة باتجاه مدينة جدة".

تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرّمة بلاغ استغاثة من مواطن يفيد فيه بأن مركبته من نوع "جمس يوكن" عَلِقَ بها مثبّت السرعة وهو يسير بسرعة 120 كم.

وتمّ تمرير البلاغ لرجال القوة الخاصة لأمن الطرق وتولت دوريات القوة على طريق الساحل الجديد التعامل مع الحالة والتواصل مع قائد المركبة وفسح الطريق أمامه.

فيما قامت إحدى دوريات أمن الطرق باللحاق بالمركبة والتعامل معها بالالتحام من الخلف واستيقافها والسيطرة عليها قبل وقوع خطر لقائدها وفي زمن قياسي.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
12:47 PM

استغاثة والتحام .. إنقاذ سائق علق مثبِّت سرعة مركبته على 120 كم بالساحل الجديد

تدخّل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بعد بلاغ .. تعامل في زمن قياسي وتواصل وإفساح

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
9
11,658

نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، في السيطرة على مركبة من نوع "جمس يوكن" عَلِقّ مثبّت سرعتها على طريق الساحل الجديد "المجيرمة باتجاه مدينة جدة".

تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرّمة بلاغ استغاثة من مواطن يفيد فيه بأن مركبته من نوع "جمس يوكن" عَلِقَ بها مثبّت السرعة وهو يسير بسرعة 120 كم.

وتمّ تمرير البلاغ لرجال القوة الخاصة لأمن الطرق وتولت دوريات القوة على طريق الساحل الجديد التعامل مع الحالة والتواصل مع قائد المركبة وفسح الطريق أمامه.

فيما قامت إحدى دوريات أمن الطرق باللحاق بالمركبة والتعامل معها بالالتحام من الخلف واستيقافها والسيطرة عليها قبل وقوع خطر لقائدها وفي زمن قياسي.

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