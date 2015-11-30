"الكنعاني" و"العتيبي" يتوجان بكأس بطولة الأكاديميات الأولى

بعد فوز فريق نجوم الملكي بركلات الترجيح

توَّج مدير الفئات السنية بنادي الشباب، كنعان الكنعاني، وحارس مرمى نادي الهلال سابقاً، ممثلاً أكاديمية "نجوم الملكي"، الكابتن حسن العتيبي، بكأس بطولة أكاديمية الملكي للأكاديميات الأولى.

نظم البطولة، إداري أكاديمية نجوم الملكي، فراس السلطان إداري، على ملاعب شبه الجزيرة، بحضور رئيس الأكاديمية سطام الجبر "أبو هيا"، وسلطان الناصر، وخالد السبيعي، وماجد الحارثي، وعمر العثيمين، ورياض العبداللطيف، وتركي المحمود، وبدر المسلم، وفاروق الرشيد.

وانتهت المباراة النهائية، بين فريقي أكاديمية نجوم الملكي وأكاديمية الليفر على ملاعب شبه الجزيرة بمنطقة الرياض؛ بفوز فريق نجوم الملكي بركلات الترجيح، بعد تعادلهما إيجابيًا بنتيجة (1/1) في الأشواط الأصلية من المباراة، بعد أن قدم الفريقان واحدة من أجمل المباريات.

وأدار المباراة تحكيميًا ذياب الشمري، ساحة، وساعده محمد إدريس، وعامر محمد، وسالم الشمري "دولي صالات" حكم رابع.

وتواجد عبدالله مبارك السبيعي "سناب حواري الشرق"، وقاسم المطيري "سناب أحياء الرياض" وسلطان البيشي، لتغطية الحدث الكبير.