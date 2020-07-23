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"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 30.711.068.60 ريالاً لعدد 122 مزارعاً

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بدء صرف مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الالكتروني التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ اجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 30.711.068.60 ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد 122 مزارعا وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ 114.800.661.5 ريالا لعدد 481 مزارعاً بكمية 99.193 طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

وبدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في عام 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياً.

المؤسسة العامة للحبوب منصة محصولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بدء صرف مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الالكتروني التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ اجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 30.711.068.60 ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد 122 مزارعا وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ 114.800.661.5 ريالا لعدد 481 مزارعاً بكمية 99.193 طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

وبدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في عام 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياً.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:54 PM

"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 30.711.068.60 ريالاً لعدد 122 مزارعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بدء صرف مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الالكتروني التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ اجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 30.711.068.60 ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد 122 مزارعا وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ 114.800.661.5 ريالا لعدد 481 مزارعاً بكمية 99.193 طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

وبدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في عام 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياً.

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