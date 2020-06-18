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"الصحة" تعلن تسجيل 4757 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 145991

الرياض 1442.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلت في 4 مدن

الإصابات الجديدة بلغت 4757 حالة وفق التقرير اليومي لـ"الصحة"

سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .

الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض 1442.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلت في 4 مدن
سبق

سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
03:48 PM

الرياض 1442.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلت في 4 مدن

الإصابات الجديدة بلغت 4757 حالة وفق التقرير اليومي لـ"الصحة"

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
4,058

سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .

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