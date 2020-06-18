الرياض 1442.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلت في 4 مدن
الإصابات الجديدة بلغت 4757 حالة وفق التقرير اليومي لـ"الصحة"
سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .
الرياض 1442.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلت في 4 مدن
محمد المواسيسبق2020-06-18
سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
03:48 PM
الرياض 1442.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلت في 4 مدن
الإصابات الجديدة بلغت 4757 حالة وفق التقرير اليومي لـ"الصحة"
سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .