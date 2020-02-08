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بالفيديو .. تسرُّب غاز يدمّر منزلاً في "قرطبة الرياض"

خلّف إصابتين .. ونجاة الأبناء لوجودهم في مدارسهم

وقع انفجارٌ لأسطوانة غاز في منزلٍ تقطنه ثلاث أسر بحي قرطبة؛ أسفر عن دمارٍ شديد وأصاب رجلاً وطفلة، بعد شرائه خلال أقل من شهر.

وأفاد سكان المنزل بأن الحادثة وقعت في أثناء وجودهم في المدارس ومقار أعمالهم وقت صلاة الظهر الأربعاء الماضي.

ووقع الانفجار اللحظي وسقطت الأسقف والجدران والمظلات المستعارة؛ ما أسفر عن إصابة شديدة لرجل، وأخرى متوسطة لطفلة.

وتأثرت المنازل المجاورة بانفجار الغاز وسُمع دويه في مربعات الحي القريبة من المنزل، فيما شهد المنزل أضراراً متفرقة طالت جميع أجزائه.

وباشرت الجهات المعنية الحادثة، وأشار التقرير الأولي للدفاع المدني، إلى وجود تسرُّب غاز تسبَّب في الواقعة.

تسرُّب غاز حي قرطبة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. تسرُّب غاز يدمّر منزلاً في "قرطبة الرياض"
سبق

وقع انفجارٌ لأسطوانة غاز في منزلٍ تقطنه ثلاث أسر بحي قرطبة؛ أسفر عن دمارٍ شديد وأصاب رجلاً وطفلة، بعد شرائه خلال أقل من شهر.

وأفاد سكان المنزل بأن الحادثة وقعت في أثناء وجودهم في المدارس ومقار أعمالهم وقت صلاة الظهر الأربعاء الماضي.

ووقع الانفجار اللحظي وسقطت الأسقف والجدران والمظلات المستعارة؛ ما أسفر عن إصابة شديدة لرجل، وأخرى متوسطة لطفلة.

وتأثرت المنازل المجاورة بانفجار الغاز وسُمع دويه في مربعات الحي القريبة من المنزل، فيما شهد المنزل أضراراً متفرقة طالت جميع أجزائه.

وباشرت الجهات المعنية الحادثة، وأشار التقرير الأولي للدفاع المدني، إلى وجود تسرُّب غاز تسبَّب في الواقعة.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
01:53 PM

بالفيديو .. تسرُّب غاز يدمّر منزلاً في "قرطبة الرياض"

خلّف إصابتين .. ونجاة الأبناء لوجودهم في مدارسهم

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عيسى الحربي - الرياض
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6,801

وقع انفجارٌ لأسطوانة غاز في منزلٍ تقطنه ثلاث أسر بحي قرطبة؛ أسفر عن دمارٍ شديد وأصاب رجلاً وطفلة، بعد شرائه خلال أقل من شهر.

وأفاد سكان المنزل بأن الحادثة وقعت في أثناء وجودهم في المدارس ومقار أعمالهم وقت صلاة الظهر الأربعاء الماضي.

ووقع الانفجار اللحظي وسقطت الأسقف والجدران والمظلات المستعارة؛ ما أسفر عن إصابة شديدة لرجل، وأخرى متوسطة لطفلة.

وتأثرت المنازل المجاورة بانفجار الغاز وسُمع دويه في مربعات الحي القريبة من المنزل، فيما شهد المنزل أضراراً متفرقة طالت جميع أجزائه.

وباشرت الجهات المعنية الحادثة، وأشار التقرير الأولي للدفاع المدني، إلى وجود تسرُّب غاز تسبَّب في الواقعة.

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