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8 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تطرح مشاريع بـ 416 مليون ريال في "فرصة"

بهدف تحسين بيئة العمل للمنشآت وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "فرصة" التابعة لبرنامج تسعة أعشار ارتفع إلى 8645 منشأة، وأن قيمة المشاريع التي طرحت في المنصة تجاوزت 416 مليون ريال.

ويهدف برنامج تسعة أعشار الذي أطلقه (هدف) في أغسطس 2016، إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، المتوافرة على الرابط https://910ths.sa.

وتوفر البوابة الإلكترونية للبرنامج المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من توفير وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعددا من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

وتشمل خدمات برنامج تسعة أعشار، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة "تجار" لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة "بحر" التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة "فرصة" التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعد برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تطرح مشاريع بـ 416 مليون ريال في "فرصة"
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "فرصة" التابعة لبرنامج تسعة أعشار ارتفع إلى 8645 منشأة، وأن قيمة المشاريع التي طرحت في المنصة تجاوزت 416 مليون ريال.

ويهدف برنامج تسعة أعشار الذي أطلقه (هدف) في أغسطس 2016، إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، المتوافرة على الرابط https://910ths.sa.

وتوفر البوابة الإلكترونية للبرنامج المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من توفير وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعددا من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

وتشمل خدمات برنامج تسعة أعشار، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة "تجار" لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة "بحر" التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة "فرصة" التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعد برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
09:48 AM

8 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تطرح مشاريع بـ 416 مليون ريال في "فرصة"

بهدف تحسين بيئة العمل للمنشآت وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "فرصة" التابعة لبرنامج تسعة أعشار ارتفع إلى 8645 منشأة، وأن قيمة المشاريع التي طرحت في المنصة تجاوزت 416 مليون ريال.

ويهدف برنامج تسعة أعشار الذي أطلقه (هدف) في أغسطس 2016، إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، المتوافرة على الرابط https://910ths.sa.

وتوفر البوابة الإلكترونية للبرنامج المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من توفير وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعددا من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

وتشمل خدمات برنامج تسعة أعشار، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة "تجار" لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة "بحر" التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة "فرصة" التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعد برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

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