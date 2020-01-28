شاهد.. الطفل "زياد" يعاني من التوحد ويحفظ القرآن كاملاً ويتلوه بـ4 لغات

لفت أنظار لجنة تحكيم جائزة "سلطان بن سلمان" لحفظ القرآن الـ 24 بجازان

لفت الطفل زياد ناصر جمال الدين البالغ من العمر 10 سنوات، والذي يعاني من التوحد، أنظار لجنة التحكيم في مسابقة جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة التي تستضيفها جازان في دورتها الـ 24، والذي يمتلك موهبة حفظ القرآن كاملاً بـ4 لغات وهي العربية والإنجليزية والأوردية والفرنسية.

وتفصيلاً، قالت والدة الطفل لـ"سبق": "ابني معاق، لكن عوضه الله بأشياء كثيرة، ومن أبرزها حفظ القرآن كاملاً بأربع لغات دون حدوث أية أخطاء تذكر، لينطبع في قلبه صورة القرآن الكريم كاملاً في صدره"، مشيرة إلى أنه قد فاز ابنها بهذه الجائزة في إحدى الدورات السابقة.

وثمنت والدة "زياد" دور جمعية الأطفال ذوي الإعاقة لهذه الفئة الغالية والتي تحتاج إلى دعم مستمر ورعاية خاصة لدمجهم بالمجتمع والاستفادة من موهبتهم.

ويرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء غد الخميس، الحفل الختامي وتسليم جوائز الدورة الـ24 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.