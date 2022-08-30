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لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر

استدعى الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، مساء اليوم الأحد، حارس الفريق الكروي الأول بنادي ضمك مصطفى زغبة، للانضمام لمعسكر المنتخب الجزائري خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

وذلك استعداداً لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب جيبوتي الخميس المقبل على ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" في مستهل مشواره بتصفيات المونديال، ثم يحل ضيفاً على منتخب بوركينافاسو، يوم 7 سبتمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر
سبق

استدعى الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، مساء اليوم الأحد، حارس الفريق الكروي الأول بنادي ضمك مصطفى زغبة، للانضمام لمعسكر المنتخب الجزائري خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

وذلك استعداداً لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب جيبوتي الخميس المقبل على ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" في مستهل مشواره بتصفيات المونديال، ثم يحل ضيفاً على منتخب بوركينافاسو، يوم 7 سبتمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:39 PM

لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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استدعى الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، مساء اليوم الأحد، حارس الفريق الكروي الأول بنادي ضمك مصطفى زغبة، للانضمام لمعسكر المنتخب الجزائري خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

وذلك استعداداً لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب جيبوتي الخميس المقبل على ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" في مستهل مشواره بتصفيات المونديال، ثم يحل ضيفاً على منتخب بوركينافاسو، يوم 7 سبتمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

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