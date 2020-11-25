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اتحاد الغرف السعودية يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام

ستسعى لتبادل المرئيات بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة

أعاد اتحاد الغرف التجارية السعودية تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام بعد توقف أعمالها لمدة سبع سنوات.

وعُقد أمس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للجنة الوطنية للاستقدام، وانتخب محسن العميري رئيسًا للجنة، وكل من خالد السليم وداحن اليامي نائبيْن للرئيس، للدورة الجديدة.

وتتطلع اللجنة -خلال عملها- إلى النهوض بقطاع نشاط الاستقدام، والعمل على تطويره وتذليل العقبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي المهم، بتبادل المرئيات والحلول المقترحة بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ونوقشت خلال الاجتماع الآليات المناسبة لوضع خطة استراتيجية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتحاد الغرف السعودية يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام
سبق

أعاد اتحاد الغرف التجارية السعودية تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام بعد توقف أعمالها لمدة سبع سنوات.

وعُقد أمس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للجنة الوطنية للاستقدام، وانتخب محسن العميري رئيسًا للجنة، وكل من خالد السليم وداحن اليامي نائبيْن للرئيس، للدورة الجديدة.

وتتطلع اللجنة -خلال عملها- إلى النهوض بقطاع نشاط الاستقدام، والعمل على تطويره وتذليل العقبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي المهم، بتبادل المرئيات والحلول المقترحة بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ونوقشت خلال الاجتماع الآليات المناسبة لوضع خطة استراتيجية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
12:42 PM

اتحاد الغرف السعودية يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام

ستسعى لتبادل المرئيات بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
340

أعاد اتحاد الغرف التجارية السعودية تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام بعد توقف أعمالها لمدة سبع سنوات.

وعُقد أمس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للجنة الوطنية للاستقدام، وانتخب محسن العميري رئيسًا للجنة، وكل من خالد السليم وداحن اليامي نائبيْن للرئيس، للدورة الجديدة.

وتتطلع اللجنة -خلال عملها- إلى النهوض بقطاع نشاط الاستقدام، والعمل على تطويره وتذليل العقبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي المهم، بتبادل المرئيات والحلول المقترحة بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ونوقشت خلال الاجتماع الآليات المناسبة لوضع خطة استراتيجية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

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