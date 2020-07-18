النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا والسن.. دراسة "مخيفة" تكشف الأكثر عرضة للوفاة

النتائج تؤكد: خطر الفيروس على هؤلاء "مرعب"

لا يزال العلماء عاكفين على دراسة سلوك فيروس كورونا المستجدّ، وتأثيره على أجسام المرضى وفرص حدوث وفيات بسبب الإصابة به، حتى توصلوا مؤخرًا إلى رابط بين السنّ وخطورة الفيروس.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في مجال الأوبئة بكلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة الأميركية بدعم من جامعة جنيف؛ أن خطر الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس يعتمد بشكل كبير على عمر المريض.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت" العلمية، أن احتمال وفاة مرضى "كوفيد 19" ممن تزيد أعمارهم على 65 عامًا أكبر من 18 ألف ضعف ممّن تقلّ أعمارهم عن 20 عامًا.

وتؤكّد الأرقام أن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا في عمر بين 10 إلى 20 عامًا، 3 في المليون تقريبًا، في حين تصل هذه النسبة لمن هم فوق الـ65 عامًا إلى 60 ألفًا في المليون.

وأجرى الباحثون دراستهم على بيانات عدد من المرضى من سويسرا، التي تمتلك نظام رعاية صحية فعالًا، كان قادرًا على التعامل مع الوباء بأفضل سيناريو.

وأكدوا أن النتائج يجب أن تقدم دليلًا للأطباء، بل وللحكومات، من أجل وضع خطط لعلاج مرضى كورونا حسب أعمارهم، مشيرين إلى خطر الفيروس على كبار السن "مرعب".

ووجد المؤلفون أثناء دراستهم أنه من بين 286 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها بسبب "كوفيد 19" في جنيف، كان عمر أصغر شخص يفارق الحياة 31 سنة.

وتتشابه الأرقام المسجلة في جنيف مع خطر الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس التاجي في إنجلترا، رغم أن البيانات المحددة ليست متوافقة تمامًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا والسن.. دراسة "مخيفة" تكشف الأكثر عرضة للوفاة
سبق

لا يزال العلماء عاكفين على دراسة سلوك فيروس كورونا المستجدّ، وتأثيره على أجسام المرضى وفرص حدوث وفيات بسبب الإصابة به، حتى توصلوا مؤخرًا إلى رابط بين السنّ وخطورة الفيروس.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في مجال الأوبئة بكلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة الأميركية بدعم من جامعة جنيف؛ أن خطر الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس يعتمد بشكل كبير على عمر المريض.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت" العلمية، أن احتمال وفاة مرضى "كوفيد 19" ممن تزيد أعمارهم على 65 عامًا أكبر من 18 ألف ضعف ممّن تقلّ أعمارهم عن 20 عامًا.

وتؤكّد الأرقام أن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا في عمر بين 10 إلى 20 عامًا، 3 في المليون تقريبًا، في حين تصل هذه النسبة لمن هم فوق الـ65 عامًا إلى 60 ألفًا في المليون.

وأجرى الباحثون دراستهم على بيانات عدد من المرضى من سويسرا، التي تمتلك نظام رعاية صحية فعالًا، كان قادرًا على التعامل مع الوباء بأفضل سيناريو.

وأكدوا أن النتائج يجب أن تقدم دليلًا للأطباء، بل وللحكومات، من أجل وضع خطط لعلاج مرضى كورونا حسب أعمارهم، مشيرين إلى خطر الفيروس على كبار السن "مرعب".

ووجد المؤلفون أثناء دراستهم أنه من بين 286 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها بسبب "كوفيد 19" في جنيف، كان عمر أصغر شخص يفارق الحياة 31 سنة.

وتتشابه الأرقام المسجلة في جنيف مع خطر الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس التاجي في إنجلترا، رغم أن البيانات المحددة ليست متوافقة تمامًا.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
12:43 PM

كورونا والسن.. دراسة "مخيفة" تكشف الأكثر عرضة للوفاة

النتائج تؤكد: خطر الفيروس على هؤلاء "مرعب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,042

لا يزال العلماء عاكفين على دراسة سلوك فيروس كورونا المستجدّ، وتأثيره على أجسام المرضى وفرص حدوث وفيات بسبب الإصابة به، حتى توصلوا مؤخرًا إلى رابط بين السنّ وخطورة الفيروس.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في مجال الأوبئة بكلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة الأميركية بدعم من جامعة جنيف؛ أن خطر الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس يعتمد بشكل كبير على عمر المريض.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت" العلمية، أن احتمال وفاة مرضى "كوفيد 19" ممن تزيد أعمارهم على 65 عامًا أكبر من 18 ألف ضعف ممّن تقلّ أعمارهم عن 20 عامًا.

وتؤكّد الأرقام أن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا في عمر بين 10 إلى 20 عامًا، 3 في المليون تقريبًا، في حين تصل هذه النسبة لمن هم فوق الـ65 عامًا إلى 60 ألفًا في المليون.

وأجرى الباحثون دراستهم على بيانات عدد من المرضى من سويسرا، التي تمتلك نظام رعاية صحية فعالًا، كان قادرًا على التعامل مع الوباء بأفضل سيناريو.

وأكدوا أن النتائج يجب أن تقدم دليلًا للأطباء، بل وللحكومات، من أجل وضع خطط لعلاج مرضى كورونا حسب أعمارهم، مشيرين إلى خطر الفيروس على كبار السن "مرعب".

ووجد المؤلفون أثناء دراستهم أنه من بين 286 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها بسبب "كوفيد 19" في جنيف، كان عمر أصغر شخص يفارق الحياة 31 سنة.

وتتشابه الأرقام المسجلة في جنيف مع خطر الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس التاجي في إنجلترا، رغم أن البيانات المحددة ليست متوافقة تمامًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,857
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,291
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,950
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,130

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة