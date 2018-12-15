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انفجار عبوتين ناسفتين أثناء زراعتهما يحصد أرواح حوثيين شرق البيضاء

الميليشيا كررت دس الألغام في المنطقة نفسها

قتل عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وجُرح آخرون، بينهم خبير ألغام، في انفجار عبوتين ناسفتين، أثناء محاولتهم زرعها في سيلة الملاجم بجبهة فضحة شرق البيضاء، حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (السبت).

وذكر "سبتمبر نت" أن ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت أمس زراعة ألغام في سيلة فضحة بمديرية الملاجم، إلا أن العبوة انفجرت أثناء المحاولة وأسفرت عن مقتل خبير زراعة ألغام وعنصرين آخرين إلى جواره.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت الأسبوع الماضي زراعة ألغام في المنطقة ذاتها إلا أنها انفجرت أثناء محاولة زرعها، وأسفرت عن مصرع خبير الألغام وعنصرين آخرين.

ميليشيا الحوثي الإرهابية صعدة

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انفجار عبوتين ناسفتين أثناء زراعتهما يحصد أرواح حوثيين شرق البيضاء
سبق

قتل عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وجُرح آخرون، بينهم خبير ألغام، في انفجار عبوتين ناسفتين، أثناء محاولتهم زرعها في سيلة الملاجم بجبهة فضحة شرق البيضاء، حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (السبت).

وذكر "سبتمبر نت" أن ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت أمس زراعة ألغام في سيلة فضحة بمديرية الملاجم، إلا أن العبوة انفجرت أثناء المحاولة وأسفرت عن مقتل خبير زراعة ألغام وعنصرين آخرين إلى جواره.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت الأسبوع الماضي زراعة ألغام في المنطقة ذاتها إلا أنها انفجرت أثناء محاولة زرعها، وأسفرت عن مصرع خبير الألغام وعنصرين آخرين.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
10:03 PM

انفجار عبوتين ناسفتين أثناء زراعتهما يحصد أرواح حوثيين شرق البيضاء

الميليشيا كررت دس الألغام في المنطقة نفسها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وجُرح آخرون، بينهم خبير ألغام، في انفجار عبوتين ناسفتين، أثناء محاولتهم زرعها في سيلة الملاجم بجبهة فضحة شرق البيضاء، حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (السبت).

وذكر "سبتمبر نت" أن ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت أمس زراعة ألغام في سيلة فضحة بمديرية الملاجم، إلا أن العبوة انفجرت أثناء المحاولة وأسفرت عن مقتل خبير زراعة ألغام وعنصرين آخرين إلى جواره.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت الأسبوع الماضي زراعة ألغام في المنطقة ذاتها إلا أنها انفجرت أثناء محاولة زرعها، وأسفرت عن مصرع خبير الألغام وعنصرين آخرين.

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