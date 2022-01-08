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تذكر الدرس يا "بلينكن".. روسيا ترد على أمريكا: تصريح وزيركم فظاظة!

بين دور قوات حفظ السلام الروسية في كازاخستان وعبارة "مثير للسخرية"

وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ حول دور قوات حفظ السلام الروسية في كازاخستان، بأنه تصريح مثير للسخرية و"فظاظة نموذجية".

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في حسابها على "تلغرام": "إذا أحب أنتوني بلينكن دروس التاريخ، فيجب أن يتذكر الدرس التالي: إذا دخل الأمريكيون منزلك فقد يكون من الصعب عليك جداً البقاء على قيد الحياة وعدم التعرُّض للسرقة أو الاغتصاب"، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة إلى تاريخ الولايات المتحدة على مدى القرون الثلاثة الأخيرة، حيث قامت خلالها بقمع عديد من الشعوب في الدول الأخرى.

وأضافت: "يمكن أن يتحدث كثيراً عن ذلك (التاريخ) هنود قارة أمريكا الشمالية، وسكان كل من كوريا وفيتنام والعراق وبنما ويوغسلافيا وليبيا وسوريا، وعديد من الأشخاص التعساء الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ لرؤية (هؤلاء الضيوف غير المدعوين) في منزلهم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال في تعليقه على مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي لكازاخستان: "عندما يدخل الروس منزلكم فقد يكون من الصعب إجبارهم على المغادرة".

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تذكر الدرس يا "بلينكن".. روسيا ترد على أمريكا: تصريح وزيركم فظاظة!
سبق

وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ حول دور قوات حفظ السلام الروسية في كازاخستان، بأنه تصريح مثير للسخرية و"فظاظة نموذجية".

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في حسابها على "تلغرام": "إذا أحب أنتوني بلينكن دروس التاريخ، فيجب أن يتذكر الدرس التالي: إذا دخل الأمريكيون منزلك فقد يكون من الصعب عليك جداً البقاء على قيد الحياة وعدم التعرُّض للسرقة أو الاغتصاب"، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة إلى تاريخ الولايات المتحدة على مدى القرون الثلاثة الأخيرة، حيث قامت خلالها بقمع عديد من الشعوب في الدول الأخرى.

وأضافت: "يمكن أن يتحدث كثيراً عن ذلك (التاريخ) هنود قارة أمريكا الشمالية، وسكان كل من كوريا وفيتنام والعراق وبنما ويوغسلافيا وليبيا وسوريا، وعديد من الأشخاص التعساء الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ لرؤية (هؤلاء الضيوف غير المدعوين) في منزلهم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال في تعليقه على مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي لكازاخستان: "عندما يدخل الروس منزلكم فقد يكون من الصعب إجبارهم على المغادرة".

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:13 PM

تذكر الدرس يا "بلينكن".. روسيا ترد على أمريكا: تصريح وزيركم فظاظة!

بين دور قوات حفظ السلام الروسية في كازاخستان وعبارة "مثير للسخرية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ حول دور قوات حفظ السلام الروسية في كازاخستان، بأنه تصريح مثير للسخرية و"فظاظة نموذجية".

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في حسابها على "تلغرام": "إذا أحب أنتوني بلينكن دروس التاريخ، فيجب أن يتذكر الدرس التالي: إذا دخل الأمريكيون منزلك فقد يكون من الصعب عليك جداً البقاء على قيد الحياة وعدم التعرُّض للسرقة أو الاغتصاب"، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة إلى تاريخ الولايات المتحدة على مدى القرون الثلاثة الأخيرة، حيث قامت خلالها بقمع عديد من الشعوب في الدول الأخرى.

وأضافت: "يمكن أن يتحدث كثيراً عن ذلك (التاريخ) هنود قارة أمريكا الشمالية، وسكان كل من كوريا وفيتنام والعراق وبنما ويوغسلافيا وليبيا وسوريا، وعديد من الأشخاص التعساء الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ لرؤية (هؤلاء الضيوف غير المدعوين) في منزلهم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال في تعليقه على مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي لكازاخستان: "عندما يدخل الروس منزلكم فقد يكون من الصعب إجبارهم على المغادرة".

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