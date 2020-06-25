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شاهد .. جولات رئيس بلدية القصب على صالونات الحلاقة للتأكد من تطبيق "احترازات كورونا"

شملت متابعة التعقيم والالتزام بالعدد المحدد ولبس الكمامات ونظافة المكان

قام رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، بجولة تفتيشية على صالونات الحلاقة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المواطنين والمقيمين.

وكان في الجولة الرقابية رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية بندر الغبيوي، وعدد من المراقبين الصحيين؛ حيث تم التأكد من التزام العاملين بصالونات الحلاقة وبالاشتراطات الصحية الجديدة للوقاية من «كورونا المستجد»، وذلك بعدم دخول عددٍ من الزبائن، والتأكد من تعقيم الأسطحة وأدوات الحلاقة، والتقيد بالملابس الخاصة بالعمل، ونظافة المكان، ولبس القناع الخاص بعامل الحلاقة، والكمامات والنظافة الشخصية المستمرة.

وفي ختام الجولة، أكد "الدغيشم"، ضرورة الزيارات المستمرة لصالونات الحلاقة؛ لضمان تنفيذ التعليمات بدقة، وعدم التهاون في توقيع العقوبات عند ظهور تقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. جولات رئيس بلدية القصب على صالونات الحلاقة للتأكد من تطبيق "احترازات كورونا"
سبق

قام رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، بجولة تفتيشية على صالونات الحلاقة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المواطنين والمقيمين.

وكان في الجولة الرقابية رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية بندر الغبيوي، وعدد من المراقبين الصحيين؛ حيث تم التأكد من التزام العاملين بصالونات الحلاقة وبالاشتراطات الصحية الجديدة للوقاية من «كورونا المستجد»، وذلك بعدم دخول عددٍ من الزبائن، والتأكد من تعقيم الأسطحة وأدوات الحلاقة، والتقيد بالملابس الخاصة بالعمل، ونظافة المكان، ولبس القناع الخاص بعامل الحلاقة، والكمامات والنظافة الشخصية المستمرة.

وفي ختام الجولة، أكد "الدغيشم"، ضرورة الزيارات المستمرة لصالونات الحلاقة؛ لضمان تنفيذ التعليمات بدقة، وعدم التهاون في توقيع العقوبات عند ظهور تقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
11:06 PM

شاهد .. جولات رئيس بلدية القصب على صالونات الحلاقة للتأكد من تطبيق "احترازات كورونا"

شملت متابعة التعقيم والالتزام بالعدد المحدد ولبس الكمامات ونظافة المكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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قام رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، بجولة تفتيشية على صالونات الحلاقة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المواطنين والمقيمين.

وكان في الجولة الرقابية رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية بندر الغبيوي، وعدد من المراقبين الصحيين؛ حيث تم التأكد من التزام العاملين بصالونات الحلاقة وبالاشتراطات الصحية الجديدة للوقاية من «كورونا المستجد»، وذلك بعدم دخول عددٍ من الزبائن، والتأكد من تعقيم الأسطحة وأدوات الحلاقة، والتقيد بالملابس الخاصة بالعمل، ونظافة المكان، ولبس القناع الخاص بعامل الحلاقة، والكمامات والنظافة الشخصية المستمرة.

وفي ختام الجولة، أكد "الدغيشم"، ضرورة الزيارات المستمرة لصالونات الحلاقة؛ لضمان تنفيذ التعليمات بدقة، وعدم التهاون في توقيع العقوبات عند ظهور تقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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