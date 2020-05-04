"الحوار الوطني" ينفذ 8 برامج تدريبية متنوعة بالشرقية خلال رمضان

استفاد منها 542 متدرباً ومتدربة

أقام فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية عن بُعد عبر منصة زوم، 8 برامج تدريبية استفاد منها 542 متدرباً ومتدربةً، وذلك خلال الفترة 28/ 8 - 7/ 9/ 1441هـ.

وتأتي هذه البرامج التي قدمها نخبة من المدربين المعتمدين لدى المركز، استكمالاً لدوره في نشر قيم التعايش والوسطية والاعتدال بين كافة أطياف المجتمع، من خلال اعتماده للتدريب كإحدى الأدوات الهامة في ترسيخ وتنمية ثقافة الحوار وتكريسها بين فئات المجتمع.

وتهدف تلك البرامج إلى حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز اللحمة الوطنية من خلال ترسيخ قيم الحوار والتنوع والتسامح والتعايش بين كافة أطياف المجتمع.

وتضمنت الموضوعات التدريبية برنامج "الحوار المجتمعي" الذي اشتمل على تنمية الحس الوطني لدى جميع شرائح المجتمع، وترسيخ قيم التعايش السلمي بين أبناء الوطن، وبناء الوعي المجتمعي لدى فئة الشباب والفتيات، وتعزيز روح الانسجام والتعاون بين شرائح المجتمع، وتقوية حصانة المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج الوطني.

كما تضمنت البرامج التدريب على برنامج "تنمية مهارات الاتصال والحوار" الذي اشتمل على التعريف بمفهوم الاتصال وأهميته ووظائفه في الحياة، وتطبيق عملي على مهارات الاتصال والحوار اللفظية وغير اللفظية في مواقف متنوعة، وتطبيق مهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان، واستخدام مهارات التأثير في الملتقى عند إدارة الحوار، وتطبيق مهارات التواصل الإيجابي على المستوى الوطني ومع أتباع الثقافات الأخرى.