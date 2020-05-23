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طقس عيد الفطر.. أمطار من خفيفة لمتوسطة وانخفاض للحرارة

"الحصينى": أجواء المملكة تشهد من الغد تقلبات جوية لعدة أيام

مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك تشهد أجواء المملكة يوم غد الأحد، تقلبات جوية لعدة أيام تتمثل في هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه بـ"تويتر": من المتوقع من يوم الأحد أول أيام ‫#عيد_الفطر "حسب التقويم" إن شاء الله تقلبات جوية لعدة أيام على المملكة.

وتابع "الحصيني": تشمل هذه التقلبات الجوية أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والوسطى والجنوبية، وغبار متفاوت مع انخفاض في الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال القصيم لتمركز منخفض جوي على الشمالية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس عيد الفطر.. أمطار من خفيفة لمتوسطة وانخفاض للحرارة
سبق

مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك تشهد أجواء المملكة يوم غد الأحد، تقلبات جوية لعدة أيام تتمثل في هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه بـ"تويتر": من المتوقع من يوم الأحد أول أيام ‫#عيد_الفطر "حسب التقويم" إن شاء الله تقلبات جوية لعدة أيام على المملكة.

وتابع "الحصيني": تشمل هذه التقلبات الجوية أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والوسطى والجنوبية، وغبار متفاوت مع انخفاض في الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال القصيم لتمركز منخفض جوي على الشمالية.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
03:46 PM

طقس عيد الفطر.. أمطار من خفيفة لمتوسطة وانخفاض للحرارة

"الحصينى": أجواء المملكة تشهد من الغد تقلبات جوية لعدة أيام

A A A
حمد الفراج - الرياض
1
16,407

مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك تشهد أجواء المملكة يوم غد الأحد، تقلبات جوية لعدة أيام تتمثل في هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه بـ"تويتر": من المتوقع من يوم الأحد أول أيام ‫#عيد_الفطر "حسب التقويم" إن شاء الله تقلبات جوية لعدة أيام على المملكة.

وتابع "الحصيني": تشمل هذه التقلبات الجوية أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والوسطى والجنوبية، وغبار متفاوت مع انخفاض في الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال القصيم لتمركز منخفض جوي على الشمالية.

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