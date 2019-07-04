"العامري" مدير سجن المخواة إلى رتبة رائد

قلّد مدير السجون بمنطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني؛ مدير سجن محافظة المخواة مسفر بن سالم العامري؛ رتبته الجديدة "رائد" بعد صدور القرار بترقيته.

فيما عبّر "العامري" عن شكره لله -عز وجل- سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي في ظلّ حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.