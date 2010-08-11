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طبيب عراقي مقيم بألمانيا يغرد عن السعودية: أين رأيت مثلها؟

قال: سافرنا للشرق والغرب وبدون التأمين لا تُصرف لنا "حبة وجع راس"

وجّه طبيب الأسنان الدكتور علي العراقي المقيم في ألمانيا، تساؤلاته إلى من يتهم المملكة باستغلال الحج، قائلًا: "سافرنا إلى دول الشرق والغرب، ورأينا بدون دفع التأمين الصحي لا تصرف لنا (حبة وجع راس).

وأضاف: "لكن للسعودية يأتي حاج لا يستطيع إكمال الحركة، فيجد سيارة إسعاف مع طاقم خاص له يدخل مستشفى منى، ويقف عرفة ثم مزدلفة ويرمي الجمرة ويطوف الكعبة ويعود للمستشفى.. مجانًا".

‏وختم تغريدته: "يا من تتهمها باستغلال الحج، رأيت مثلها أين؟".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيب عراقي مقيم بألمانيا يغرد عن السعودية: أين رأيت مثلها؟
سبق

وجّه طبيب الأسنان الدكتور علي العراقي المقيم في ألمانيا، تساؤلاته إلى من يتهم المملكة باستغلال الحج، قائلًا: "سافرنا إلى دول الشرق والغرب، ورأينا بدون دفع التأمين الصحي لا تصرف لنا (حبة وجع راس).

وأضاف: "لكن للسعودية يأتي حاج لا يستطيع إكمال الحركة، فيجد سيارة إسعاف مع طاقم خاص له يدخل مستشفى منى، ويقف عرفة ثم مزدلفة ويرمي الجمرة ويطوف الكعبة ويعود للمستشفى.. مجانًا".

‏وختم تغريدته: "يا من تتهمها باستغلال الحج، رأيت مثلها أين؟".

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
12:55 PM

طبيب عراقي مقيم بألمانيا يغرد عن السعودية: أين رأيت مثلها؟

قال: سافرنا للشرق والغرب وبدون التأمين لا تُصرف لنا "حبة وجع راس"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
5
11,463

وجّه طبيب الأسنان الدكتور علي العراقي المقيم في ألمانيا، تساؤلاته إلى من يتهم المملكة باستغلال الحج، قائلًا: "سافرنا إلى دول الشرق والغرب، ورأينا بدون دفع التأمين الصحي لا تصرف لنا (حبة وجع راس).

وأضاف: "لكن للسعودية يأتي حاج لا يستطيع إكمال الحركة، فيجد سيارة إسعاف مع طاقم خاص له يدخل مستشفى منى، ويقف عرفة ثم مزدلفة ويرمي الجمرة ويطوف الكعبة ويعود للمستشفى.. مجانًا".

‏وختم تغريدته: "يا من تتهمها باستغلال الحج، رأيت مثلها أين؟".

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