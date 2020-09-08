النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأرصاد" تبشّر بحالة ماطرة تبدأ غداً وتستمر للأحد.. هنا خارطة الهطولات

قالت: بعدة مناطق ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

كشفت "الأرصاد" عن فرصة لهطول الأمطار في حالة مناخية تبدأ غداً، وتستمر للأحد القادم، وتشمل مناطق متفرقة.

تفصيلاً، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أنه من المتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة، على بعض مناطق المملكة.

وقالت "الأرصاد": إن المناطق المشمولة بهذه التقلبات المناخية تشمل في منطقة "عسير": "أبها وخميس مشيط والنماص وبيئة وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة ومحايل وبارق والمجاردة" وذلك من الأربعاء إلى الأحد.

وأضافت: تشمل في منطقة جازان: "جازان والعارضة والدرب وفيفا وهروب والذوبة وبيش وصامطة وأبوعريش وجازان وفرسان"، وذلك من الأربعاء إلى الأحد، بينما تشمل في الباحة: "الباحة وبلجرشي والعقيق والمندق وقلوة والمخواة وبني حسن والحجرة"، وذلك من الأربعاء إلى الأحد.

وأردفت "الأرصاد": تشمل في مكة المكرمة: "الطائف وميسان والعرضيات وأضم والكامل والعاصمة المقدسة والجموم" وذلك من الأربعاء إلى السبت، بينما تشمل: "القنفذة والليث وجدة ورابغ" من الأربعاء إلى الجمعة.

وتابعت: تشمل هذه التقلبات الجوية في منطقة المدينة المنورة: "العيص ووادي الفرع" من الأربعاء إلى السبت، بينما تشمل: "المدينة المنورة والعلا وخيبر وينبع" من الأربعاء إلى الجمعة، كما تشمل في منطقة تبوك: "تبوك والوجه وأملج" من الأربعاء إلى الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تبشّر بحالة ماطرة تبدأ غداً وتستمر للأحد.. هنا خارطة الهطولات
سبق

كشفت "الأرصاد" عن فرصة لهطول الأمطار في حالة مناخية تبدأ غداً، وتستمر للأحد القادم، وتشمل مناطق متفرقة.

تفصيلاً، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أنه من المتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة، على بعض مناطق المملكة.

وقالت "الأرصاد": إن المناطق المشمولة بهذه التقلبات المناخية تشمل في منطقة "عسير": "أبها وخميس مشيط والنماص وبيئة وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة ومحايل وبارق والمجاردة" وذلك من الأربعاء إلى الأحد.

وأضافت: تشمل في منطقة جازان: "جازان والعارضة والدرب وفيفا وهروب والذوبة وبيش وصامطة وأبوعريش وجازان وفرسان"، وذلك من الأربعاء إلى الأحد، بينما تشمل في الباحة: "الباحة وبلجرشي والعقيق والمندق وقلوة والمخواة وبني حسن والحجرة"، وذلك من الأربعاء إلى الأحد.

وأردفت "الأرصاد": تشمل في مكة المكرمة: "الطائف وميسان والعرضيات وأضم والكامل والعاصمة المقدسة والجموم" وذلك من الأربعاء إلى السبت، بينما تشمل: "القنفذة والليث وجدة ورابغ" من الأربعاء إلى الجمعة.

وتابعت: تشمل هذه التقلبات الجوية في منطقة المدينة المنورة: "العيص ووادي الفرع" من الأربعاء إلى السبت، بينما تشمل: "المدينة المنورة والعلا وخيبر وينبع" من الأربعاء إلى الجمعة، كما تشمل في منطقة تبوك: "تبوك والوجه وأملج" من الأربعاء إلى الجمعة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
02:49 PM

"الأرصاد" تبشّر بحالة ماطرة تبدأ غداً وتستمر للأحد.. هنا خارطة الهطولات

قالت: بعدة مناطق ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
8,627

كشفت "الأرصاد" عن فرصة لهطول الأمطار في حالة مناخية تبدأ غداً، وتستمر للأحد القادم، وتشمل مناطق متفرقة.

تفصيلاً، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أنه من المتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة، على بعض مناطق المملكة.

وقالت "الأرصاد": إن المناطق المشمولة بهذه التقلبات المناخية تشمل في منطقة "عسير": "أبها وخميس مشيط والنماص وبيئة وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة ومحايل وبارق والمجاردة" وذلك من الأربعاء إلى الأحد.

وأضافت: تشمل في منطقة جازان: "جازان والعارضة والدرب وفيفا وهروب والذوبة وبيش وصامطة وأبوعريش وجازان وفرسان"، وذلك من الأربعاء إلى الأحد، بينما تشمل في الباحة: "الباحة وبلجرشي والعقيق والمندق وقلوة والمخواة وبني حسن والحجرة"، وذلك من الأربعاء إلى الأحد.

وأردفت "الأرصاد": تشمل في مكة المكرمة: "الطائف وميسان والعرضيات وأضم والكامل والعاصمة المقدسة والجموم" وذلك من الأربعاء إلى السبت، بينما تشمل: "القنفذة والليث وجدة ورابغ" من الأربعاء إلى الجمعة.

وتابعت: تشمل هذه التقلبات الجوية في منطقة المدينة المنورة: "العيص ووادي الفرع" من الأربعاء إلى السبت، بينما تشمل: "المدينة المنورة والعلا وخيبر وينبع" من الأربعاء إلى الجمعة، كما تشمل في منطقة تبوك: "تبوك والوجه وأملج" من الأربعاء إلى الجمعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,754
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,782
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,373

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة