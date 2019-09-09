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"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في محال بحراج المعيصم

فرق مساندة للحيلولة دون انتقاله ومحاصرته في موقعه

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حريقاً اندلع في عددٍ من المحال بحراج المعيصم.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" من واقع الحدث، إلى أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة تسيطر على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في محال بحراج المعيصم
سبق

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حريقاً اندلع في عددٍ من المحال بحراج المعيصم.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" من واقع الحدث، إلى أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة تسيطر على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
08:40 AM

"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في محال بحراج المعيصم

فرق مساندة للحيلولة دون انتقاله ومحاصرته في موقعه

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
2,141

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حريقاً اندلع في عددٍ من المحال بحراج المعيصم.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" من واقع الحدث، إلى أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة تسيطر على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

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