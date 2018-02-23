شاهد.. وفد قوات "إعادة الأمل" المشتركة يزور "قرية الباحة التراثية" بالجنادرية

"المطيري": رأينا ما يثلج الصدور من تراث يحاكي تاريخ المملكة كل منطقة على حدة

قام وفد من القوات المشتركة لعملية إعادة الأمل، بزيارة قرية الباحة التراثية التي كانت الوجهة الأولى من بين أجنحة المناطق المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32 ذي الزخم الإعلامي المميز؛ ما جعلهم يتوجهون إليها.

وكان في استقبالهم نائب رئيس وفد منطقة الباحة سعيد ناصر ريحان، واستمعوا إلى شرح منه أثناء تجول الوفد بأركان القرية التراثية؛ حيث شملت الجولة ركن الحرفيين والأسر المنتجة والفنون الشعبية، وشاهد العرضة الشعبية التي تميز بها الجناح.

وقال العقيد الركن الأمين يوسف من قوات التحالف السوداني: "تشرفنا بزيارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" وزيارة القرية التراثية"، مشيرًا إلى أن المهرجان هو لفتة جميلة جدًّا للتراث السعودي، مشكلةً الحضارة والتاريخ للمملكة، مضيفًا: "سررت بهذا العمل وأتمنى للقائمين التوفيق والسداد".

وشكر المقدم المهندس يوسف عياد المطيري من العلاقات العامة للقوات المشتركة، المنظمين على حفاوة الاستقبال، وقال: "رأينا ما يثلج الصدور من تراث يحاكي تاريخ المملكة العربية السعودية كل منطقة على حدة".

وأبدى الحضور إعجابهم بالأجنحة وما تحتويه من أركان تراثية والضيافة بالتمر والسمن؛ حيث تناولوا الأكلات الشعبية للمنطقة.