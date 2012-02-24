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معهد المباحث يعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية "رقيب - عريف - جندي"

قال: هذا لا يعني قبوله نهائياً.. يمنع اصطحاب المرافقين أياً كانت صلة القرابة

أعلن معهد المباحث العامة نتائج القبول المبدئي للرتب التالية "رقيب - عريف - جندي" لعام 1442هـ بكل مناطق المملكة، مؤكداً أنه على جميع المقبولين مبدئياً إحضار المستندات والتقيد بالتعليمات المذكورة في الموقع الإلكتروني.

وأوضح المعهد أن جميع المستندات توضع في ملف بلاستيكي شفاف علاق توضع فيه جميع الطلبات المذكورة، وفي حال وجود نواقص يُستبعد المتقدم من اللجنة، والحضور بالزي الرياضي "بنطلون أسود وفنيلة بيضاء لا تحتوي على أي شعار، وحذاء رياضي"، والتقيد بالمواعيد والمواقع المحددة للمتقدم.

وأشار إلى أنه يجب تحميل تطبيق "توكلنا"، وإبراز النتيجة قبل الدخول، مع التقيد بالإجراءات والاحترازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع طباعة إشعار المراجعة وإحضاره أثناء المراجعة، ويجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته بمنتهى الدقة والوضوح وإحضاره في موعد المراجعة، وفي حال تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، علماً بأن قبول الطالب المبدئي لا يعني قبوله نهائياً، مع منع اصطحاب المرافقين أياً كانت صلة القرابة.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي الضغط على الرابط التالي: jobs.sa.

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معهد المباحث يعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية "رقيب - عريف - جندي"
سبق

أعلن معهد المباحث العامة نتائج القبول المبدئي للرتب التالية "رقيب - عريف - جندي" لعام 1442هـ بكل مناطق المملكة، مؤكداً أنه على جميع المقبولين مبدئياً إحضار المستندات والتقيد بالتعليمات المذكورة في الموقع الإلكتروني.

وأوضح المعهد أن جميع المستندات توضع في ملف بلاستيكي شفاف علاق توضع فيه جميع الطلبات المذكورة، وفي حال وجود نواقص يُستبعد المتقدم من اللجنة، والحضور بالزي الرياضي "بنطلون أسود وفنيلة بيضاء لا تحتوي على أي شعار، وحذاء رياضي"، والتقيد بالمواعيد والمواقع المحددة للمتقدم.

وأشار إلى أنه يجب تحميل تطبيق "توكلنا"، وإبراز النتيجة قبل الدخول، مع التقيد بالإجراءات والاحترازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع طباعة إشعار المراجعة وإحضاره أثناء المراجعة، ويجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته بمنتهى الدقة والوضوح وإحضاره في موعد المراجعة، وفي حال تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، علماً بأن قبول الطالب المبدئي لا يعني قبوله نهائياً، مع منع اصطحاب المرافقين أياً كانت صلة القرابة.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي الضغط على الرابط التالي: jobs.sa.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
02:19 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
03:19 PM

معهد المباحث يعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية "رقيب - عريف - جندي"

قال: هذا لا يعني قبوله نهائياً.. يمنع اصطحاب المرافقين أياً كانت صلة القرابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلن معهد المباحث العامة نتائج القبول المبدئي للرتب التالية "رقيب - عريف - جندي" لعام 1442هـ بكل مناطق المملكة، مؤكداً أنه على جميع المقبولين مبدئياً إحضار المستندات والتقيد بالتعليمات المذكورة في الموقع الإلكتروني.

وأوضح المعهد أن جميع المستندات توضع في ملف بلاستيكي شفاف علاق توضع فيه جميع الطلبات المذكورة، وفي حال وجود نواقص يُستبعد المتقدم من اللجنة، والحضور بالزي الرياضي "بنطلون أسود وفنيلة بيضاء لا تحتوي على أي شعار، وحذاء رياضي"، والتقيد بالمواعيد والمواقع المحددة للمتقدم.

وأشار إلى أنه يجب تحميل تطبيق "توكلنا"، وإبراز النتيجة قبل الدخول، مع التقيد بالإجراءات والاحترازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع طباعة إشعار المراجعة وإحضاره أثناء المراجعة، ويجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته بمنتهى الدقة والوضوح وإحضاره في موعد المراجعة، وفي حال تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، علماً بأن قبول الطالب المبدئي لا يعني قبوله نهائياً، مع منع اصطحاب المرافقين أياً كانت صلة القرابة.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي الضغط على الرابط التالي: jobs.sa.

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