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القوات المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة جنوب الحديدة

رصدتها تحلق وتحمل قذائف في سماء حيس واستهدفتها بالأسلحة المناسبة

تمكنت القوات المشتركة بالساحل الغربي من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في جنوب محافظة الحديدة.

وأوضحت وسائل الإعلام بأن القوات المشتركة أسقطت، اليوم الاثنين، طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الموالية لإيران، شرق حيس جنوبي الحديدة.

وأضافت أن القوات المشتركة رصدت تحليق طائرة مسيرة حوثية تحمل قذائف في سماء مديرية حيس، واستهدفتها بالأسلحة المناسبة وتمكنت من إسقاطها فوراً، وفق المركز الإعلامي لالوية العمالقة.

وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من تحرير مديرية حيس جنوب الحديدة قبل نحو أسبوعين، من سيطرة المليشيا الحوثية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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القوات المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة جنوب الحديدة
سبق

تمكنت القوات المشتركة بالساحل الغربي من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في جنوب محافظة الحديدة.

وأوضحت وسائل الإعلام بأن القوات المشتركة أسقطت، اليوم الاثنين، طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الموالية لإيران، شرق حيس جنوبي الحديدة.

وأضافت أن القوات المشتركة رصدت تحليق طائرة مسيرة حوثية تحمل قذائف في سماء مديرية حيس، واستهدفتها بالأسلحة المناسبة وتمكنت من إسقاطها فوراً، وفق المركز الإعلامي لالوية العمالقة.

وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من تحرير مديرية حيس جنوب الحديدة قبل نحو أسبوعين، من سيطرة المليشيا الحوثية.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
07:58 PM

القوات المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة جنوب الحديدة

رصدتها تحلق وتحمل قذائف في سماء حيس واستهدفتها بالأسلحة المناسبة

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فهد كاملي - الرياض
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تمكنت القوات المشتركة بالساحل الغربي من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في جنوب محافظة الحديدة.

وأوضحت وسائل الإعلام بأن القوات المشتركة أسقطت، اليوم الاثنين، طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الموالية لإيران، شرق حيس جنوبي الحديدة.

وأضافت أن القوات المشتركة رصدت تحليق طائرة مسيرة حوثية تحمل قذائف في سماء مديرية حيس، واستهدفتها بالأسلحة المناسبة وتمكنت من إسقاطها فوراً، وفق المركز الإعلامي لالوية العمالقة.

وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من تحرير مديرية حيس جنوب الحديدة قبل نحو أسبوعين، من سيطرة المليشيا الحوثية.

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