رفع مدير جامعة جدة د. عدنان الحميدان، باسمه واسم منسوبي جامعة جدة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، والذي يعد إشراقة مضيئة ومتجددة بالخير والتنمية والازدهار للوطن وللأمة. وقال "الحميدان": الاحتفال بهذه المناسبة يحمل بعدًا آخر ودلالات عميقة لما تحقق من قفزات تنموية وتنظيمية هائلة، وصلت إلى أوج النهضة والتقدم والرقي محليًّا وعالميًّا وفي جميع المجالات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية، والتي تحققت رغم كل الصعوبات والتحديات المحيطة، وانتظمت وفق استراتيجيات واضحة ورؤية 2030 الطموحة، التي حمل لواءها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لتكون الترجمة الصادقة لرغبات وتطلعات أبناء هذه البلاد بمستقبل واعد بالخير والنماء والعيش الرغيد. وأضاف: عندما نحتفل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومرور خمس سنوات من عهده الزاهر ومن الإنجاز والعطاء الغير مسبوق؛ فإننا أيضًا نحتفل بسيرة وطن وبملحمة وطنية خالدة من البناء والتنمية، التي وضع أسسها ومنطلقاتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبناؤه الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تحولت البلاد في عهده إلى ورش عمل دائبة ومشروعات تطويرية عملاقة عمت كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، لتشكل في مجملها إنجازات وقفزات غير مسبوقة وضعتها في مستهل مرحلة جديدة، ونقلتها لمصاف الدول المتقدمة.

"الحميدان": ذكرى البيعة تمثّل احتفالًا بالمسيرة التنموية العظيمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-30 رفع مدير جامعة جدة د. عدنان الحميدان، باسمه واسم منسوبي جامعة جدة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، والذي يعد إشراقة مضيئة ومتجددة بالخير والتنمية والازدهار للوطن وللأمة.



وقال "الحميدان": الاحتفال بهذه المناسبة يحمل بعدًا آخر ودلالات عميقة لما تحقق من قفزات تنموية وتنظيمية هائلة، وصلت إلى أوج النهضة والتقدم والرقي محليًّا وعالميًّا وفي جميع المجالات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية، والتي تحققت رغم كل الصعوبات والتحديات المحيطة، وانتظمت وفق استراتيجيات واضحة ورؤية 2030 الطموحة، التي حمل لواءها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لتكون الترجمة الصادقة لرغبات وتطلعات أبناء هذه البلاد بمستقبل واعد بالخير والنماء والعيش الرغيد.



وأضاف: عندما نحتفل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومرور خمس سنوات من عهده الزاهر ومن الإنجاز والعطاء الغير مسبوق؛ فإننا أيضًا نحتفل بسيرة وطن وبملحمة وطنية خالدة من البناء والتنمية، التي وضع أسسها ومنطلقاتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبناؤه الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تحولت البلاد في عهده إلى ورش عمل دائبة ومشروعات تطويرية عملاقة عمت كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، لتشكل في مجملها إنجازات وقفزات غير مسبوقة وضعتها في مستهل مرحلة جديدة، ونقلتها لمصاف الدول المتقدمة.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441 01:54 PM

"الحميدان": ذكرى البيعة تمثّل احتفالًا بالمسيرة التنموية العظيمة تحدث عن التقدم المتحقق في مختلف المجالات رغم كافة التحديات





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رفع مدير جامعة جدة د. عدنان الحميدان، باسمه واسم منسوبي جامعة جدة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، والذي يعد إشراقة مضيئة ومتجددة بالخير والتنمية والازدهار للوطن وللأمة.



وقال "الحميدان": الاحتفال بهذه المناسبة يحمل بعدًا آخر ودلالات عميقة لما تحقق من قفزات تنموية وتنظيمية هائلة، وصلت إلى أوج النهضة والتقدم والرقي محليًّا وعالميًّا وفي جميع المجالات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية، والتي تحققت رغم كل الصعوبات والتحديات المحيطة، وانتظمت وفق استراتيجيات واضحة ورؤية 2030 الطموحة، التي حمل لواءها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لتكون الترجمة الصادقة لرغبات وتطلعات أبناء هذه البلاد بمستقبل واعد بالخير والنماء والعيش الرغيد.



وأضاف: عندما نحتفل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومرور خمس سنوات من عهده الزاهر ومن الإنجاز والعطاء الغير مسبوق؛ فإننا أيضًا نحتفل بسيرة وطن وبملحمة وطنية خالدة من البناء والتنمية، التي وضع أسسها ومنطلقاتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبناؤه الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تحولت البلاد في عهده إلى ورش عمل دائبة ومشروعات تطويرية عملاقة عمت كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، لتشكل في مجملها إنجازات وقفزات غير مسبوقة وضعتها في مستهل مرحلة جديدة، ونقلتها لمصاف الدول المتقدمة.