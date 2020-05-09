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الملكة للبريطانيين في عيد النصر: لا تستسلموا.. ولا تيأسوا أبداً

قالت إنها فخورة بالطريقة التي يتصدون بها لجائحة فيروس كورونا

حيّت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الجمعة، مَن ماتوا في الحرب العالمية الثانية، وذلك في ذكرى مرور 75 عاماً على النصر في الحرب العالمية الثانية، وقالت منتهزة هذه الفرصة، إنها فخورة بالطريقة التي يتصدّى بها البريطانيون لجائحة فيروس كورونا.

وقالت الملكة إليزابيث، 94 عاماً، الجمعة، في رسالة تلفزيونية إن الذين قاتلوا خلال الحرب ضد ألمانيا النازية لهم أن يفخروا بالطريقة التي يواجه بها أحفادهم "كوفيد-19"، والعزل العام المفروض عليهم للحد من انتشار المرض.

وقالت "اليوم قد يبدو الأمر صعباً؛ إذ لا نستطيع الاحتفال بهذه الذكرى الخاصة كما نريد"، مشيرة إلى تقليص أنشطة الاحتفال بعيد النصر بسبب الحظر على التجمعات وإلغاء مسيرة المحاربين القدماء ومنع احتفالات الشوارع.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، فقد قالت "عوضاً عن ذلك نتذكر (تضحيات القتلى) من داخل بيوتنا ومن على أعتابنا. لكن شوارعنا ليست خالية. إنها مليئة بالحب والحرص الذي يكنه كل منا للآخر".

ومضت تقول "لا تستسلموا أبداً.. لا تيأسوا أبداً. هذه هي رسالة عيد نصر أوروبا".

وسجّلت بريطانيا أكثر من 31 ألف وفاة بفيروس كورونا من أصل 211 ألف إصابة.

ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث

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الملكة للبريطانيين في عيد النصر: لا تستسلموا.. ولا تيأسوا أبداً
سبق

حيّت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الجمعة، مَن ماتوا في الحرب العالمية الثانية، وذلك في ذكرى مرور 75 عاماً على النصر في الحرب العالمية الثانية، وقالت منتهزة هذه الفرصة، إنها فخورة بالطريقة التي يتصدّى بها البريطانيون لجائحة فيروس كورونا.

وقالت الملكة إليزابيث، 94 عاماً، الجمعة، في رسالة تلفزيونية إن الذين قاتلوا خلال الحرب ضد ألمانيا النازية لهم أن يفخروا بالطريقة التي يواجه بها أحفادهم "كوفيد-19"، والعزل العام المفروض عليهم للحد من انتشار المرض.

وقالت "اليوم قد يبدو الأمر صعباً؛ إذ لا نستطيع الاحتفال بهذه الذكرى الخاصة كما نريد"، مشيرة إلى تقليص أنشطة الاحتفال بعيد النصر بسبب الحظر على التجمعات وإلغاء مسيرة المحاربين القدماء ومنع احتفالات الشوارع.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، فقد قالت "عوضاً عن ذلك نتذكر (تضحيات القتلى) من داخل بيوتنا ومن على أعتابنا. لكن شوارعنا ليست خالية. إنها مليئة بالحب والحرص الذي يكنه كل منا للآخر".

ومضت تقول "لا تستسلموا أبداً.. لا تيأسوا أبداً. هذه هي رسالة عيد نصر أوروبا".

وسجّلت بريطانيا أكثر من 31 ألف وفاة بفيروس كورونا من أصل 211 ألف إصابة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
11:00 AM

الملكة للبريطانيين في عيد النصر: لا تستسلموا.. ولا تيأسوا أبداً

قالت إنها فخورة بالطريقة التي يتصدون بها لجائحة فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حيّت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الجمعة، مَن ماتوا في الحرب العالمية الثانية، وذلك في ذكرى مرور 75 عاماً على النصر في الحرب العالمية الثانية، وقالت منتهزة هذه الفرصة، إنها فخورة بالطريقة التي يتصدّى بها البريطانيون لجائحة فيروس كورونا.

وقالت الملكة إليزابيث، 94 عاماً، الجمعة، في رسالة تلفزيونية إن الذين قاتلوا خلال الحرب ضد ألمانيا النازية لهم أن يفخروا بالطريقة التي يواجه بها أحفادهم "كوفيد-19"، والعزل العام المفروض عليهم للحد من انتشار المرض.

وقالت "اليوم قد يبدو الأمر صعباً؛ إذ لا نستطيع الاحتفال بهذه الذكرى الخاصة كما نريد"، مشيرة إلى تقليص أنشطة الاحتفال بعيد النصر بسبب الحظر على التجمعات وإلغاء مسيرة المحاربين القدماء ومنع احتفالات الشوارع.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، فقد قالت "عوضاً عن ذلك نتذكر (تضحيات القتلى) من داخل بيوتنا ومن على أعتابنا. لكن شوارعنا ليست خالية. إنها مليئة بالحب والحرص الذي يكنه كل منا للآخر".

ومضت تقول "لا تستسلموا أبداً.. لا تيأسوا أبداً. هذه هي رسالة عيد نصر أوروبا".

وسجّلت بريطانيا أكثر من 31 ألف وفاة بفيروس كورونا من أصل 211 ألف إصابة.

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