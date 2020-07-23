المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 4 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم، تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وخيبر، وينبع)، وتستمر حتى السادسة من مساء اليوم.