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أمير تبوك يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة

اطلع على دعم توطين الوظائف وزيادة الداخلين لسوق العمل

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بتبوك، محمد سالم الشهري.

واطلع أمير المنطقة، في بداية اللقاء، على تقرير عن إنجازات فروع "هدف" بالمنطقة للفترة الماضية، مستمعًا لشرح موجز من مدير الفرع بتبوك، عن برامج ومشروعات ومبادرات "هدف"، لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص بالمنطقة، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة.

ونوه أمير منطقة تبوك، بالجهود السخية التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

من جهته، أعرب "الشهري" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، لمتابعته الدائمة والحرص الدائم على توفير فرص العمل ودعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بتبوك، محمد سالم الشهري.

واطلع أمير المنطقة، في بداية اللقاء، على تقرير عن إنجازات فروع "هدف" بالمنطقة للفترة الماضية، مستمعًا لشرح موجز من مدير الفرع بتبوك، عن برامج ومشروعات ومبادرات "هدف"، لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص بالمنطقة، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة.

ونوه أمير منطقة تبوك، بالجهود السخية التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

من جهته، أعرب "الشهري" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، لمتابعته الدائمة والحرص الدائم على توفير فرص العمل ودعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
07:40 PM

أمير تبوك يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة

اطلع على دعم توطين الوظائف وزيادة الداخلين لسوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بتبوك، محمد سالم الشهري.

واطلع أمير المنطقة، في بداية اللقاء، على تقرير عن إنجازات فروع "هدف" بالمنطقة للفترة الماضية، مستمعًا لشرح موجز من مدير الفرع بتبوك، عن برامج ومشروعات ومبادرات "هدف"، لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص بالمنطقة، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة.

ونوه أمير منطقة تبوك، بالجهود السخية التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

من جهته، أعرب "الشهري" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، لمتابعته الدائمة والحرص الدائم على توفير فرص العمل ودعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.

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