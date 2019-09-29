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السعودية تعبِّر عن تأييدها للجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب وتؤكد مؤازرتها لها في حربها ضده

قدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكد المصدر تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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السعودية تعبِّر عن تأييدها للجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب وتؤكد مؤازرتها لها في حربها ضده
سبق

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكد المصدر تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
12:04 AM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
01:21 AM

السعودية تعبِّر عن تأييدها للجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب وتؤكد مؤازرتها لها في حربها ضده

قدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكد المصدر تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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