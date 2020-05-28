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"الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 42% مواطنون و58% غير سعوديين

419 حالة حرجة يتلقون العلاج بالمستشفيات.. نسبة التعافي 68% والوفيات 0،55.%

قالت وزارة الصحة في بيانها، اليوم الخميس الموافق 2020/05/28م، إن نسبة السعوديين في
إصابات كورونا الجديدة بلغت 42% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 58% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات 419 الحرجة حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقالت"الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3531 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد، وبلغت نسبة التعافي 68% والوفيات 0،55.% .
وتابعت الصحة في بيانها: أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 16 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 441 متوفى.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 42% مواطنون و58% غير سعوديين
سبق

قالت وزارة الصحة في بيانها، اليوم الخميس الموافق 2020/05/28م، إن نسبة السعوديين في
إصابات كورونا الجديدة بلغت 42% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 58% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات 419 الحرجة حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقالت"الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3531 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد، وبلغت نسبة التعافي 68% والوفيات 0،55.% .
وتابعت الصحة في بيانها: أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 16 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 441 متوفى.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
07:49 PM

"الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 42% مواطنون و58% غير سعوديين

419 حالة حرجة يتلقون العلاج بالمستشفيات.. نسبة التعافي 68% والوفيات 0،55.%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,700

قالت وزارة الصحة في بيانها، اليوم الخميس الموافق 2020/05/28م، إن نسبة السعوديين في
إصابات كورونا الجديدة بلغت 42% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 58% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات 419 الحرجة حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقالت"الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3531 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد، وبلغت نسبة التعافي 68% والوفيات 0،55.% .
وتابعت الصحة في بيانها: أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 16 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 441 متوفى.

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