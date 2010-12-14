النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

أشاد بدعم القيادة الكبير لأنشطة الجودة في المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والوفد المرافق له.

ورحب أمير تبوك، بالدكتور "القصبي" والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

واطلع على جهود وبرامج المواصفات السعودية الرامية لارتقاء بسلامة وجودة الخدمات في المملكة، إلى جانب نتائج مؤشر مطابقة السلع المتداولة في تبوك للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.

وأشاد أمير المنطقة، بالدعم الكبير الذي تحظى به أنشطة الجودة في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -.

وأشاد بجهود هيئة المواصفات السعودية في تعزيز سلامة المنتجات ودعم الاقتصاد الوطني والصناعة السعودية عبر جهودها في إصدار المواصفات القياسية واللوائح، وبرامجها وأنشطتها المختلفة.

من جانبه، عبر محافظ المواصفات السعودية، الدكتور سعد القصبي، عن بالغ تقديره لأمير تبوك على دعمه لأعمال وجهود المواصفات السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والوفد المرافق له.

ورحب أمير تبوك، بالدكتور "القصبي" والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

واطلع على جهود وبرامج المواصفات السعودية الرامية لارتقاء بسلامة وجودة الخدمات في المملكة، إلى جانب نتائج مؤشر مطابقة السلع المتداولة في تبوك للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.

وأشاد أمير المنطقة، بالدعم الكبير الذي تحظى به أنشطة الجودة في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -.

وأشاد بجهود هيئة المواصفات السعودية في تعزيز سلامة المنتجات ودعم الاقتصاد الوطني والصناعة السعودية عبر جهودها في إصدار المواصفات القياسية واللوائح، وبرامجها وأنشطتها المختلفة.

من جانبه، عبر محافظ المواصفات السعودية، الدكتور سعد القصبي، عن بالغ تقديره لأمير تبوك على دعمه لأعمال وجهود المواصفات السعودية.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
07:31 PM

أمير تبوك يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

أشاد بدعم القيادة الكبير لأنشطة الجودة في المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
1
703

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والوفد المرافق له.

ورحب أمير تبوك، بالدكتور "القصبي" والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

واطلع على جهود وبرامج المواصفات السعودية الرامية لارتقاء بسلامة وجودة الخدمات في المملكة، إلى جانب نتائج مؤشر مطابقة السلع المتداولة في تبوك للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.

وأشاد أمير المنطقة، بالدعم الكبير الذي تحظى به أنشطة الجودة في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -.

وأشاد بجهود هيئة المواصفات السعودية في تعزيز سلامة المنتجات ودعم الاقتصاد الوطني والصناعة السعودية عبر جهودها في إصدار المواصفات القياسية واللوائح، وبرامجها وأنشطتها المختلفة.

من جانبه، عبر محافظ المواصفات السعودية، الدكتور سعد القصبي، عن بالغ تقديره لأمير تبوك على دعمه لأعمال وجهود المواصفات السعودية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة